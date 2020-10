Quadri no quiere que debates sean una "guerra de lodo"

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, planteará ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que el debate del próximo 6 de mayo entre los aspirantes a la Presidencia, esté basado en el documento Preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México, firmado por 48 personalidades de la vida pública del país. En una rueda de prensa celebrada en su casa de campaña ubicada en la colonia Condesa, Quadri de la Torre dio respuesta a cada una de las 14 cuestiones que plantearon personalidades de la cultura, política, economía y de la sociedad civil, el pasado 27 de marzo. Dicho documento se dio a conocer en diferentes medios impresos. Entre los firmantes están Cuauhtémoc Cárdenas, Jorge Castañeda, Rolando Cordera, Juan Ramón de la Fuente, René Drucker, Gael García, Fernando Gómez Mont, Alejandro Martí, Martha Lamas, Guillermo Ortiz y Claudio X. González entre otros. Hoy el aspirante del partido fundado por Elba Esther Gordillo señaló que “la carta plantea, y eso lo vamos a defender en el IFE, que estas preguntas, junto con las nuestras sea en eje, la estructura que guía los debates de los candidatos presidenciables empezando por el 6 de mayo”. Acompañado por el presidente nacional del Panal, Luis Castro Obregón, Gabriel Quadri advirtió que los debates no deben convertirse en una “guerra de lodo” donde el uno al otro le reclama cosas que hizo hace años, injurias, descalificaciones, insultos y acusaciones. “No queremos que eso ocurra, los mexicanos no nos merecemos ese tipo de debates políticos. Lo que quiero que el debate sea de altura, de contenidos, de argumentos, de propuestas, sea de cuestiones esenciales para la vida nacional y el futuro”, aclaró el ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana. De hecho, dijo que una democracia sin contenidos, ni argumentos, es un sistema vacío que no conduce a un país mejor, “es una maquinaria sin destino, sin brújula, es una especie de vehículo sin camino a donde transitar”, sentenció la mañana de este domingo. El otrora titular del Instituto Nacional de Ecología (INE) tildó como “preocupante” que el documento no incluya temas como las ciudades y política urbana, medio ambiente y energía sustentable, así como los relacionados con el campo mexicano, mares y costas y capital natural. Quadri de la Torre se pronunció por la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generalizado, incluyendo los alimentos y las medicinas; además de la eliminación del subsidio a los combustibles fósiles. También repitió sus propuestas hechas a lo largo de su campaña como la creación de una policía de clase mundial y desaparición de policías municipales y estatales; una política de ciudades que regule el crecimiento de las manchas urbanas; la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE): la despenalización de la mariguana; ampliar el horario en las escuelas públicas, entre otros. El abanderado de Nueva Alianza señaló que las demandas ciudadanas insatisfechas obligan a no retrasar más las reformas estructurales, atoradas actualmente en el Congreso de la Unión Luego soltó: “Mi candidatura está a favor de las reformas estructurales que el país necesita, está es la campaña y la candidatura de las reformas estructurales”.