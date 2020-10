Tacha Quadri de "fascistas" a estudiantes de la UAQ

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial de Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, aseguró que los cuestionamientos hechos el lunes 14 por alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) forman parte de “una práctica fascistoide” contra su campaña. Al participar en una reunión con maestros y candidatos a legisladores de esa entidad, el abanderado del partido fundado por Elba Esther Gordillo aseguró que los señalamientos lanzados en su contra, como “¡Títere!”, “¡Hijo de Elba Esther!”, y ¡Fuera, fuera!”, entre otros, “son algo realmente peligroso para la democracia”. El ambientalista soltó: “Yo hago votos para que no ocurra este movimiento de intolerancia que se está empezando a gestar en el país y que es muy peligroso para la democracia. “Vimos ayer cómo en la Universidad Autónoma de Querétaro un grupo de provocadores quiso reventar la reunión de los estudiantes”, denunció en rueda de prensa. No paró ahí, Quadri de la Torre equiparó la reacción de repudio de los universitarios con las prácticas fascistas registradas en países como Italia, Alemania y España, previo a la Segunda Guerra Mundial. “Quisieron, desde luego, en forma organizada reventar el diálogo; pero el descalificar es una práctica fascista. “Así hacían los fascistas en Alemania, Italia y en España para reventar el diálogo democrático, y tenemos que evitar que se lleven a cabo estas prácticas fascistoides de impedir el diálogo, especialmente en las universidades. Me parece que es algo realmente peligroso”, acusó. Luego advirtió que “no vamos a permitir esa práctica antidemocrática que tanto daño le ha hecho al país”. Al cuestionarle si tenía pruebas de sus señalamientos, el ambientalista reviró: “La evidencia es abrumadora. Un grupo de personas que quiere impedir el diálogo con base en gritos, con base en porras, con base en violencia verbal y que no quiere que haya diálogo es un grupo de provocadores. “Eso es una evidencia palmaria que no necesita demostración y su filiación política es evidente, pues ellos mismos se encargaron de revelarla –al gritar “¡AMLO, AMLO, AMLO!”--, no estoy inventando”. --Pero un provocador es alguien que es pagado para romper los actos... “No, hay provocadores amateurs y profesionales, yo digo que no necesariamente se les está pagando. Es acción concertada, colectiva, organizada, tendiente a impedir el diálogo y el debate serio y responsable en un recinto universitario, eso yo le llamo provocación”, contestó Quadri de la Torre. El aliancista aseguró que lo sucedido el día de ayer en la UAQ y el incidente de descalificaciones en la Universidad Iberoamericana hacia el priista Enrique Peña Nieto son lamentables, no obstante, dijo que defendería al perredista Andrés Manuel López Obrador si viviera algo similar.