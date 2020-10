Acusa Quadri campaña de "linchamiento" contra Gordillo

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Ante estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara, el candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, rechazó que la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, sea un lastre en su campaña. “Yo estoy del lado de los maestros, porque la mayoría es gente comprometida y preparada, hay algunos que quieren culpar a los maestros de los problemas de la educación en México, y esta campaña casi de linchamiento contra su dirigente tiene, independiente de lo que piensen de ella, de sus defectos y virtudes, sí tiene una intencionalidad política”, resaltó. El candidato presidencial del Panal dijo que los maestros son un activo fundamental en su campaña, y como todos lo saben, “gran parte de la militancia del Panal está constituida por docentes”. El candidato participó en el evento “Diálogo Universitario” que se realizó en la sala anexa del paraninfo Enrique Díaz de León, donde compartió sus propuestas con los universitarios y escuchó sus inquietudes. Lo acompañaron en el presídium el rector de esta casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, y la aspirante a la gubernatura por su mismo partido, María de los Ángeles Martínez. Aprovechó el marco para plantear que el Bosque de la Primavera, el cual sufrió daño en más de 8 mil hectáreas por un incendio que duró más de cuatro días, tiene que ser expropiado y entregado a la Universidad de Guadalajara. “Si realmente lo queremos conservar, debemos expropiar las 20 mil hectáreas y entregárselas a la Universidad de Guadalajara”, dijo. Por la mañana estuvo con la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso). En ese lugar cuestionó al candidato del Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, por sus propuestas de bajar impuestos, reducir los costos de combustibles y construir cinco refinerías. “En vez de decirnos la verdad hay políticos en esta campaña que están prometiendo bajar los precios de los combustibles, es decir, que el gobierno gaste más todavía en subsidiar los combustibles, que están proponiendo gastar el dinero público en refinerías que no son rentables, que son una sinrazón económica. Imagínense gastar 50 mil millones de dólares en cinco refinerías que no van a ser rentables, en dónde cabe esa lógica pública”, apuntó. Uno de los aspectos en los que hizo mayor hincapié fue en su “revolución urbana”, al asegurar que actualmente 75% de la población vive en ciudades: “Si queremos ser un país desarrollado, rico, donde se acabe la pobreza, tenemos que ser un país eminentemente urbano. No hay ningún país rico que no esté plenamente urbanizado y no hay tampoco un país pobre que esté plenamente urbanizado.” El candidato criticó las políticas actuales de vivienda y de créditos hipotecarios que han provocado ciudades disgregadas sin sentido de comunidad, en donde los desarrollos habitacionales se ubican en las periferias sin los servicios adecuados. Ante esto, propuso la creación de una nueva secretaría que se encargue de las políticas urbanas para crear ciudades sustentables. “Que se utilice el crédito hipotecario para hacer desarrollos de vivienda dentro de la ciudad, con servicios, transporte, espacios públicos a través de una serie de mecanismos”, indicó.