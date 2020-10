Sicilia a Quadri: "su candidatura ciudadana una usurpación"

MÉXICO, D.F. (apro).- El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, dijo al candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, que su campaña representa “la usurpación de las candidaturas ciudadanas, la arrogancia y una doble moral”. Las facciones del candidato aliancista se endurecieron, apretó las manos y miró con un aire de molestia al poeta, quien continuó: “Usted y su campaña representan la usurpación de las candidaturas ciudadanas que nos quitaron, la arrogancia y una doble moral que pretende reivindicar el liberalismo y criticar los monopolios, mientras usted sostiene su campaña apoyado en una cacique que representa lo peor de la clase política”, refiriéndose a la profesora Elba Esther Gordillo. Es la pasarela de los candidatos presidenciables ante los representantes de los miles de desaparecidos y muertos durante la “guerra” contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón, Quadri de la Torre fue el último en asistir al encuentro en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Sentado frente a Sicilia y flanqueado a la derecha por el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón; a la izquierda por su hijo y coordinador de logística de la campaña, Luciano Quadri; así como por su vocero, Humberto Zurita; el ambientalista siguió escuchando el reclamo del escritor respecto a la figura de Gordillo: “Con el poder de un sindicato corrupto que tiene secuestrada la educación de la patria, que usa nuestros niños para el chantaje y más canonjías, y posee una fortuna salida de la corrupción. Eso ofende y nos indigna a todos.” Al responder Quadri dejó la arrogancia que otras veces demuestra cuando es cuestionado sobre la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al contrario. Se dijo conmovido, avergonzado, aterrado y hasta encabronado por los relatos de injusticias, desapariciones y muertes contadas por los presentes. “Lo que ocurre y ha sucedido a ustedes no solamente me hace sentirme hasta la madre, me conmueve me aterra y me encabrona. Es fuente de un encabronamiento profundo saber por qué estamos recibiendo esta tragedia”, precisó. Quadri agregó que también está “hasta la madre” de lo que llamó “una guerra absurda”; y olvidó que a lo largo de su discurso a planteado mantener la misma estrategia con las fuerzas armadas en las calles. El ambientalista también aprovecho la ocasión para justificar su candidatura dentro del partido fundado por Gordillo. “Al verlos ustedes, otra vez me surge este sentimiento de dolor, de seguridad y también de encabronamiento, de estar hasta la madre. Insisto, me crean o no, ojalá me crean, estoy aquí porque no tenía nada que hacer a la política. Estoy aquí porque estoy encabronado y estoy hasta la madre y quiero hacer algo. Y la única forma que encontrado es a través de esta candidatura”, agregó. No le creyeron, aunque se desgarró diciendo que el dolor debe servir para la unión de las personas, aunque sea “una de esas paradojas estúpidas que tiene la vida”; y se deshizo en elogios al Movimiento por la Paz como voz de la sociedad civil, cuando la semana pasada aseguró que la sociedad civil en México es “muy tenue y con grandes huecos”. “Esta expresión de la sociedad civil ha generado que ustedes se unan, cooperen, que se formen estas redes, que la sociedad participe, que le grite a los políticos estamos hasta la madre. Eso lo aprecio mucho, me siento muy honrado de que me hayan buscado, me enorgullece mucho estar sentado con ustedes, me cae, les digo la verdad” soltó Gabriel Quadri. El ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana fue cuestionado sobre el asesinato del maestro Misael Núñez Acosta donde “se implica directamente a Elba Esther Gordillo, también por el llamar “fascistas” a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Qurétara (UAQ). De hecho un profesor miembro del Movimiento por la Paz ahondó en los cuestionamientos hacia Elba Esther Gordillo. “¿Es justo que los lideres sindicales gocen de una vida de reyes cuando los salarios de los maestros de base son vergonzosos?, ¿es justo que la presidenta del SNTE cuente con propiedades que un maestro ni trabajando 100 años pudiera adquirir?, ¿es justo que la bolsa de mano de la señora presidenta del SNTE cueste más que el equivalente del salario mensual de un docente?” No paró ahí y continuó con las interrogantes, “¿Es justo que la líder vitalicia del sindicato pueda atenderse en hospitales de súper lujo, fuera del país, mientras los trabajadores de la educación difícilmente contamos con médicos generales y escasa medicinas… ?, ¿es justo que los lideres de la educación mantengan como rehenes a los alumnos priorizando intereses electorales?” Así transcurrió la reunión de Quadri ante el movimiento encabezado por Sicilia, en un aire de incredibilidad y contradicción en el discurso del aliancista. Tanto fue así que el poeta concluyó: “Estoy agradecido con tu sinceridad y dolor. De ahí en todo lo que dices tenemos diferencias, me gusta tu desparpajo, me encanta que digas majaderías, pero como sea aunque Nueva Alianza te haya ofrecido la candidatura, eso que hay atrás es la corrupción, es doble moral no nos has respondido de eso. La represión contra los maestros. Elba Esther fue señalada del asesinato de una maestro, no se tocó el asunto… Estamos contigo como Quadri, no con Nueva Alianza”. El candidato provocó risas cuando justificó su candidatura por el Panal: “Fue el único partido que me ofreció una candidatura”.