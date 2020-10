Impiden a alumnos de #YoSoy132 ingresar a charla con Quadri

MÉXICO, D.F. (apro).- Autoridades de la Universidad Latinoamericana (ULA) prohibieron hoy a la comunidad estudiantil ingresar al auditorio de la escuela con cartulinas alusivas al movimiento #YoSoy132”. La orden llegó antes de que ingresara al campus el candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, quien impartió una cátedra a unos 200 alumnos sobre cambio climático y economía. Al término del evento, Guillermo R. estudiante de Odontología, acusó: “nos quitaron unas pancartas, fue personal de seguridad de la escuela…Entramos, pero traíamos el plan B, las playeras”. Guillermo, junto con otros seis alumnos se subieron a una banca del patio de la escuela, se quitaron sus sudaderas color verde turquesa y cada uno mostró una sílaba y números en sus playeras que formaban la frase “#YoSoy132”, mientras Quadri atravesaba el patio para salir. La alumna de odontología, Yuritzi Sosa, quien también declaró formar parte del movimiento aseguró que “entendemos que no quería ningún tipo de alboroto porque se trataba de un candidato, pero no es por justificarlos y creo que tenemos la libertad de decir de lo que estamos de acuerdo y de lo que no”. Efectivamente, el diálogo con el ambientalista se mantuvo sin contratiempos. Gabriel Quadri profundizó sobre la importancia del cambio climático y la contaminación a través de los vehículos, la generación de electricidad, la industria petrolera y la deforestación. También enfatizó que es necesario acabar con los monopolios en energía, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos. Ya en la sesión de preguntas y respuestas, el ingeniero civil por la Universidad Latinoamericana reveló que no renunciaría a la pensión vitalicia que reciben los expresidentes de México, y alertó sobre el escaso financiamiento sobre la seguridad social. Todo iba bien hasta que Guillermo R, le cuestionó sobre la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, las candidaturas del Panal y sobre su supuesta candidatura “ciudadana”. --Eres candidato de uno de esos partidos políticos con ideología sindical, asociada al SNTE, en el que figuran políticos como Gordillo, Jorge Kahwagi, Mónica Arriola Gordillo, hija de Elba Esther. Diste la razón a Peña Nieto de aplicar la fuerza pública a los ciudadanos que sólo defendía el derecho nato de vender sus tierras ante un intento de despojo del gobierno de Vicente Fox. Bajo la definición de político que acuñaron los griegos, qué diferencia diría tú que existe entre un demagogo y un político y en qué espejo te reflejas tú al justificar lo actos de Peña Nieto en el Estado de México. --Estoy a favor de que se haga el aeropuerto en Texcoco. Es falso que yo apoye la represión y la violación de los derechos humanos. Yo creo que nadie en su sano juicio puede estar a favor de que se violen a mujeres y golpeen y hagan lo que hicieron los policías del Estado de México. --Contestó el otrora titular del Instituto Nacional de Ecología. Gabriel Quadri agregó que “nadie puede estar de acuerdo a menos que este loco o un verdadero Freak político… Estoy en desacuerdo que personas de una organización violenta como los de Atenco con machetes blandiendo en la mano hayan impuesto su punto de vista al gobierno, lo hayan doblegado”. De su relación Gordillo, el ambientalista metido a la política justificó que todos los partidos tienen “cosas que no nos van a gustar”. Abundó: “Resulta que en este país no puedes ser Presidente si no es a través de un partido político, resulta que a mi es el único partido que me ofreció su candidatura. Yo utilizo el partido para promover mis ideas y el partido me usa a mi para promover su desarrollo político”. Con un aire de ironía, Quadri de la Torre dejo en ridículo al alumno al soltarle entre risas “por cierto, traes los colores de Nueva Alianza, de lo cual me congratulo”. Sin embargo, era el color de la bata de dentista. Y defendió a los parientes de Elba Esther argumentando que de los mil 600 candidatos postulados por Nueva Alianza, sólo tres son parientes de Gordillo. También hizo apología del SNTE, “el sindicato es el más grande de América Latina, son los más organizados, su fortaleza es su capacidad intelectual”. Afuera del auditorio de la ULA, la alumna de Publicidad, Jimena reveló también ser parte del Movimiento #YoSoy132 ante la vigilancia de la directora de licenciaturas y posgrados de ese centro de estudios, Constanza Rodríguez quien vigilaba las declaraciones de la estudiante. Jimena detalló que “yo me junte con alumnos de otras escuelas como el Poli y de la UNAM, no tenía conocimiento que había más alumnos del 132 aquí en la universidad, pero me da gusto que hayan tomado la iniciativa”. Segura y ante la mirada de la maestra Constanza, la alumna de publicidad continuó diciendo que “nuestros padres si tienen miedo de que yo asista a las marchas, pero aquí dentro del plantel no creo que exista alguna represión de la licenciada Constanza, no creo que exista represión de su parte”. No obstante reconoció que de los gobiernos “si creemos que haya represión, pero no tenemos miedo porque si no empezamos a expresarnos de lo que realmente queremos pues no creo que logremos hacer un cambio en la sociedad” Por su parte, Constanza Rodríguez no le quedó más que decir que “los chicos pueden hacer valer su sentir y su pensar siempre y cuando esto se funde en el sentir y la tolerancia. Como universidad tenemos la consigna de tolerar lo que ellos siempre y cuando sea con absoluto respeto para todos los candidatos”. Los hechos demostraron lo contrario, mientras que en el patio de la Universidad Latinoamericana se escucharon reclamos de otros alumnos: “No a la represión en esta universidad”, “si a la libre expresión”, “Déjennos manifestarnos”. Banqueros lo cuestionan sobre el SNTE Por la tarde, Quadri participó en la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer, donde dedicó otra parte del tiempo de su campaña a defender al SNTE y a Elba Esther Gordillo. La primera pregunta de los banqueros al aliancista fue “México necesita una educación de calidad. Por qué decide incorporarse a un partido que sólo busca mantener un registro y es operado por la maestra Elba Esther Gordillo que ha afectado mucho a la educación”. Esa cuestión transmitida a través de la voz de Carlos Elizondo Mayer-Serra y desató aplausos entre los cientos de directivos bancarios y financieros quienes se dieron cita en el Hotel Camino Real Polanco. Quadri contestó como siempre lo hace ante quien se lo pregunta, dijo reformar la Normales, lograr la evaluación como sistema de análisis de los errores en educación, evaluar a los funcionarios públicos, además de justificar que los sindicatos no son gobiernos, ni hacen política públicas en educación, “no es su tarea, es del gobierno”. Y luego sentenció “no se puede intentar descabezar a los líderes sindicales y menos en el sindicato de la educación ya que fue electa democráticamente por sus agremiados…”. Su respuesta sólo causó algunas risas, murmullos e incredibilidad de los banqueros.