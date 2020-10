"Fuí el único que presentó propuestas": Quadri

MÉXICO, D.F. (apro).--El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, calificó como “lamentable” que sus oponentes políticos sólo estén interesados “en los juegos de poder” y que no se concentren en hacer propuestas. Ante simpatizantes del Panal reunidos en la Glorieta de la Cibeles, el candidato del partido fundado por la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo soltó después de participar en el primer debate presidencial: “Es lamentable ver como a los políticos de siempre no les interesan los temas del país, en lo que ellos están es en los juegos de poder, en ganar el poder a toda costa, es quitarle la silla a alguien para ponerse ellos, es lo único que pasa en su cabeza”. Acompañado de la secretaria general de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo y del presidente nacional de esa institución, Luis Castro Obregón; Quadri de la Torre fue más allá al decir que “los políticos están dispuestos a pasar por encima de las propuestas y de los ciudadanos mismos, dispuestos a arrojarse lodo los unos a los otros”. El ambientalista se declaró “vencedor” y “único ciudadano” del debate. Dijo que sólo él presentó propuestas e inclusive señaló que le copiaron algunas ideas. “Espero que nuestra candidatura haga cambiar un poco a los políticos porque México no se merece ese tipo de políticos. Los mexicanos estamos hartos de los políticos de siempre. Tenemos que forzar a los políticos a cambiar”, sentenció entre las ovaciones de los docentes quienes se dieron cita en la Colonia Condesa. Antes, en conferencia de prensa, Quadri reconoció que se desconcertó al ver el cuerpo de la edecán Julia Orayen en un vestido blanco entallado, a quien consideró “una mujer espectacular”. “Al principio sí, la verdad me desconcertó muchísimo sobre todo porque iba hacer mi intervención, y es una mujer espectacular, es una provocación del IFE”, bromeó. En su intervención durante el mitin, la hija de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no cabía en sí misma al proclamar la victoria de Gabriel Quadri en el debate. “México ha despertado, el poder ciudadano va a tomar las calles. Hoy al ver que Nueva Alianza le abrió las puertas a un candidato ciudadano, también nos dio la esperanza de muchos que creíamos que la política estaba prostituida. Hoy no nos queda duda de que Quadri puede cambiar a México”. Mónica Arriola sentenció ante el bullicio aliancista que “hoy no nos arrollidaremmos ante nadie porque hemos demostrado que los demás partidos políticos pueden llegar a su fin. Hoy invitamos al voto libre y valiente. Hoy 6 de mayo podemos cambiar la historia. Porque el 1 de julio escribiremos nuestro destino”.