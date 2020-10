Me puso nervioso la edecán: Gabriel Quadri

MÉXICO, D.F., (apro).- El candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la presidencia de la República, Gabriel Quadri, reconoció que se sintió nervioso ante la presencia de la edecán Julia Orayen durante el debate. “La verdad es que sí, me desconcerté muchísimo, sobre todo porque iba a ser mi intervención y una mujer espectacular”, enfatizó Quadri, a quien las cámaras captaron mirando fijamente a Orayen. La edecán, quien también ha posado para revistas de desnudos como Play Boy, provocó polémica debido a que lució un vestido notablemente escotado. Algunos periodistas, como Carmen Atristegui, pusieron en tela de duda si los organizadores del debate hubiesen planeado deliberadamente la inclusión de Orayen para desviar la atención. “A mí me puso un poco nervioso, es imposible no concentrar tu atención en una mujer tan espectacular como una playmate. Soy sincero, nunca había estado junto a una playmate y la verdad sí es algo que desconcierta”, insistió Quadri en entrevista con Carmen Aristegui.