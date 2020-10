Supone Quadri un pacto entre Peña Nieto y AMLO por debate

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, dijo hoy que le pareció “sospechoso” que sus contrincantes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no se hayan atacado en el segundo debate celebrado el domingo 10. En entrevista con Radio Fórmula, el abanderado del partido fundado por Elba Esther Gordillo señaló que “el hecho de que Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no se hayan tocado ni con el pétalo de una rosa, yo creo que eso es muy sospechoso... Eso me llama mucho la atención, creo que vale la pena analizarlo”. El ambientalista dejó sembrada la duda sobre un posible pacto entre los candidatos del PRI y de las izquierdas para no cuestionarse en el debate celebrado en Guadalajara, Jalisco, aunque hoy apareció en las redes sociales una foto de Quadri con el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, tomada horas antes del debate. Por otro lado, el diario estadunidense New York Times destacó en su portal de Internet la participación del aliancista en el ejercicio político del domingo anterior. “El encuentro podría ser recordado por la manera en la que Quadri tomó el control en algunas ocasiones, pese a que los analistas no le dan alguna oportunidad de ganar los comicios”, señaló el rotativo. La nota, elaborada por Randal Archibold, enfatizó que el candidato del Panal utilizó el tiempo para retar y sermonear a sus oponentes, así como para buscar acuerdos.