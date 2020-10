Avala Quadri "intromisión" de Calderón en el debate

QUERÉTARO, Qro. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, respaldó la intromisión del presidente Felipe Calderón en el debate, quien vía Twitter respondió una de las propuestas del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, sobre la reducción de salarios a la alta burocracia. En rueda de prensa, el abanderado del partido fundado por Elba Esther Gordillo soltó: “Yo no creo que sea ninguna intromisión, el gobierno federal tiene la obligación de dar información clara respecto a las cifras de gasto público, y cuando alguien que tiene notoria presencia en los medios desinforma y miente y trata de tergiversar cifras del presupuesto, es obligación del gobierno salir a desmentir y dar las cifras reales”. El pasado domingo 10, Calderón escribió en su cuenta de Twitter que “si el gobierno despidiera a todos los altos funcionarios, de director a Presidente, ahorraría 2 000 mdp, no 300 000 mdp; ½ sueldo: 1000 millones”. El Ejecutivo hizo esa declaración después de que el tabasqueño propuso la reducción de salarios a los altos mandos del gobierno federal, en caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio. Pero no sólo Calderón respondió, también lo hizo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien ayer aseguró que de toda la nómina del gobierno federal se erogan 264 mil millones de pesos anuales, cantidad por debajo de la promesa de ahorro de 300 mil millones de pesos que hizo López Obrador. Hoy, en una gira por Querétaro, Quadri de la Torre apoyó la opinión del presidente y arremetió contra el candidato de las izquierdas. “Yo creo que no debemos aceptar los ciudadanos que los políticos mientan y utilicen cifras falsas para promover la demagogia, el populismo, para engañarlos, para ofrecer prebendas, subsidios, regalos, dádivas, becas y todo lo que ofrece la izquierda populista. Me parece que tanto el Secretario de Hacienda como Felipe Calderón actuaron correctamente”. El aliancista aprovechó toda ocasión para atacar a López Obrador. Durante una reunión con el Colegio de Ingenieros, Gabriel Quadri calificó como una “aberración” bajar el sueldo a los funcionarios públicos. “Si bajamos el sueldo… vamos a llenar al gobierno de gente mediocre, de gente no competitiva. ¿Ustedes querrían funcionarios públicos o un director general que ganara 30 mil pesos, cuando una persona con maestría y profesional podría ganar más?”. Inmediatamente después salió en defensa de la postulación de su hijo Luciano Quadri a diputado suplente de la fórmula encabezada por René Fujiwara, nieto de Gordillo. El candidato presidencial aseguró que su hijo de 28 años es una persona “muy preparada”, a quien le interesa promover las ideas ambientales que él mismo defiende. “Es un tipo preparado, estudió ciencia política, no es improvisado. Yo creo que los partidos políticos deben abrirle la puerta a los ciudadanos… Su función será asesorar a Nueva Alianza en reformas estructurales y es una manera de darle continuidad a mi campaña”. También ensalzó la labor de Fujiwara, a quien calificó como “un chavo trabajador” que promovió la visita a 25 universidades. Luego arremetió contra los medios de comunicación, al afirmar que la cobertura informativa en este proceso electoral es “frívola”, llena de “politiquería” y “sin contenidos”. Y en tono molesto saltó por su vástago: “¿Por qué les llama la atención que a una persona preparada, comprometida, joven, trabajadora, le hayan podido abrir la puerta para ser suplente de una diputación? Hay tantas perversiones y desinformación”. Insistió que los medios de comunicación no prestan atención a las propuestas y contenidos, sino sólo a la politiquería. “Debe de preocuparnos que los medios de comunicación no presten atención absoluta a los contenidos y a las propuestas, sino a la frivolidad y a las politiquerías. Le prestan atención a los políticos y no a las políticas…” De hechos, Gabriel Quadri Durante se molestó cuando un reportero le preguntó sobre su posible declinación. --El día del debate (domingo 10), en las redes sociales se murmuró mucho sobre su posible declinación. ¿Cuál es su postura sobre esto? –cuestionó el periodista. --¿Por qué crees que voy a declinar? Es como si te preguntara si vas a renunciar al medio de comunicación al que representas --reviró el ambientalista. --Yo no sé, ¿usted declinaría? --insistió el reportero. --O sea, tú vas a renunciar a tu medio, sí o no, contéstame. --Yo no, candidato, pero las preguntas las hago yo… --¿Este es un diálogo, no? Estamos dialogando. Al final el reportero cambio su pregunta. En otro tema, Quadri aclaró que en la foto donde aparece con el presidente del PRI, Pedro Joaquín Codwell, en el Hotel Quinta Real de Guadalajara, fue apenas un intercambio de saludos. “Me acaban de comentar que hay una fotografía circulando ahí, me lo encontré (a Joaquín Coldwell) en el mismo hotel que nosotros y yo soy cortés y caballeroso con las personas. Lo conocí hace muchos años, me paré de la mesa, se paró, lo saludé y eso es todo. Fue totalmente casual”. Tras ello, se fue contra la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, a quien llamó “fracasada”, “aduladora” y “zalamera”. Durante su reunión con los integrantes del Colegio de Ingenieros, Gabriel Quadri no se salvó de los cuestionamientos sobre su relación con la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Pero el ambientalista negó su relación con la maestra e insistió que sólo la ha visto una vez en su vida. “Aunque no me crean”, concluyó.