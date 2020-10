Quadri: "demasiado tarde" que Calderón quiera eliminar subsidios a combustibles

PACHUCA, Hgo. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, celebró que el presidente Calderón se haya pronunciado por eliminar los subsidios a los combustibles, aunque a su juicio, es “demasiado tarde”. Ante poco más de 10 mil simpatizantes del Panal que abarrotaron la Plaza de Toros de esta ciudad, el abanderado del partido fundado por Elba Esther Gordillo, acusó al presidente Calderón de “copiarle” sus propuestas de gobierno. “Lo hubiera hecho hace seis años”, se quejó. Desde hace dos años, el gobierno federal ha incrementado mensualmente el precio de las gasolinas como medida para eliminar los subsidios a los combustibles de manera gradual. De hecho, Quadri celebró durante la mañana en una reunión con jóvenes aliancistas en el hotel Hilton, la posición de Calderón sobre la eliminación de los subsidios. “Celebro que el presidente Calderón esté de acuerdo. Yo que he demandado esto durante años, lo que lamento es que lo haga al final de su gobierno y que no haya tenido el arrojo, ni la convicción, ni la capacidad, de persuasión para haberlo hecho durante su gobierno, no ahorita. Ahora es sólo una declaración”. Por la tarde, en la Plaza de Toros de la capital hidalguense, se encontraban reunidos simpatizantes de diversas regiones como Ixmiquilpan, Huejutla, Actopan, Tulancingo y Pachuca, a quienes al final del evento les repartieron una bolsa con una torta, una colación, un refresco y una naranja. Durante su discurso, el presidente del Panal, Luis Castro soltó: “Quiero decirle a las encuestadoras que nos cuenten bien; a los analistas y opinadotes, que nos cuenten bien; a los adversarios, que nos cuenten bien.” Hidalgo es un ejemplo político, presumió Castro, porque “tenemos un partido que se consolida. Nueva Alianza en Hidalgo es la segunda fuerza electoral todavía, es la segunda fuerza local todavía”. Por su parte, Gabriel Quadri insistió en el hartazgo de la sociedad hacia “los políticos de siempre”. Repitió que en México hay tres opciones, que son “los dinosaurios” del PRI, los “conservadores” del PAN y “el populismo” de las izquierdas. “En estas elecciones tenemos cuatro opciones, ¿ustedes quieren a los dinosaurios, quieren a los tiranosaurios rex, a los brontosaurios, quieren a los estegosaurios, esos que tienen placas en la espalda y una cola enorme… Esos dinosaurios que se opusieron a las reformas estructurales”, dijo. Continuó diciendo que la “otra opción es el partido de los conservadores, de los que son muy rígidos y muy estrictos y con una candidata muy conservadora, ese partido es el que ha dejado en México en la mediocridad, sin rumbo… Y la tercera opción es la del populismo, de la demagogia, del mesianismo, de los que creen que con su sola palabra pueden hacer las cosas”. El ambientalista también se dedicó a chulear a las mujeres hidalguenses. Entre las líneas de su discurso, Quadri soltaba “qué guapas hidalguenses hay, en serio. Un beso a todas” y “vaya que hay mujeres guapas en Hidalgo, qué barbaridad”, lo que provocó el alarido y las sonrisas entre las damas. Al final Quadri presumió que Nueva Alianza es “el partido liberal del siglo XXI”. Dijo: “Somos el partido que está a favor del México modernos, prospero y competitivo, de restablecer el orden y de la educación de calidad.” No paró ahí: “Los aliancistas no aceptamos el poder por el poder mismo, aceptamos el poder para mejorar al país.” Por la mañana, en un encuentro con la asociación civil Alianza Joven, coordinada por el nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara; Gabriel Quadri sentenció que si los jóvenes quieren hacer “diferencia” en el país, tienen que dejar de “mimetizarse con la política tradicional”. “La juventud no debe ser objeto de la política, sino sujeto de la misma, debe verse como una avanzada, una cabeza de liderazgo”, precisó. Elogió la labor del movimiento #YoSoy132 por haber promovido la apertura en los medios de comunicación y por sus propuestas “concretas, articuladas, claras y viables”. Mientras que Fujiwara argumentó que el movimiento de los universitarios se dio por “los insuficientes canales de comunicación y política vertical”. También acusó al movimiento de hacer un “espectáculo mediático”. “… Es la razón por la que los jóvenes se manifiestan, optan por salir a tomar las calles y hacer un espectáculo mediático”, afirmó.