Atizan en Tercer Grado contra Gabriel Quadri

México, D.F., 21 de junio (apro).--El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, no convenció al panel del programa de Televisa, Tercer Grado, sobre su independencia respecto a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo. Desde el vicepresidente de Noticieros Televisa, Leopoldo Gómez, hasta el conductor de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, esbozaron sonrisas sarcásticas cada vez que el ambientalista salía en defensa de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La primera interrogante lanzada fue de Joaquín López Dóriga, quien le espetó a Quadri, "tú no eres un candidato presidencial porque no estás buscando la presidencia de la República, lo que estás buscando es mantener el registro de un partido familiar como es el Panal". El abanderado aliancista contestó que esa fuerza política no necesita de él para mantener el registro, que es candidato para mantener un proyecto a mediano y largo plazo. No convenció y Denise Maerker atizó que “el objetivo del Panal y de Elba Esther es mantener el registro y todo lo que eso implica, recursos públicos, un instrumento que le da posibilidades de negociación en contiendas locales... Por qué tú que tienes un trayectoria profesional aceptas subirte a un proyecto que tiene un objetivo tan concreto... ¿Tú qué ganas?". Gabriel Quadri argumentó que representa una candidatura ciudadana a través de un partido liberal que le abrió las puertas a sus ideas. — ¿No ve candidato una cierta incongruencia de una agenda liberal que sin duda es la suya y de un partido que esta anclado en una estructura corporativa, ¡qué más alejado del liberalismo que el corporativismo, ¿no? —saltó Leopoldo Gómez. —Nueva Alianza nace como una ruptura que se da en el PRI, por las reformas estructurales abortadas en el gobierno de Fox... Es un partido joven, Nueva Alianza tiene en sus soportes el magisterio organizado y eso es un activo por su compromiso y organización. El aspirante presidencial del Panal desató las expresiones de incredibilidad y de burla entre los conductores de Televisa al insistir que no tiene nada que ver con la presidenta vitalicia del SNTE y negar que es "un partido familiar". — No, es su partido familiar, donde están postulados al Congreso su hija, su yerno y su nieto —insistió López Dóriga. —Pero son tres de mil 600 candidatos —replicó Quadri. — Pero es porque no tiene mas familia — ironizó el conductor del Noticiero estelar de Televisa. Las reacciones de convirtieron en carcajadas de Adela Micha, Denise Maerker, Carlos Marín, Víctor Trujillo, Loret de Mola, López Doriga y de Gómez. En el ruedo de Tercer Grado cuestionaron al académico de doble moral, de servir a los intereses de Gordillo, de ver de "una manera romántica" la fundación del Panal en pos de las reformas estructurales. Luego el debate se enfrascó en la nula transparencia del SNTE, en el poder de la organización gremial. Y también le anunciaron su derrota, al preguntarle lo que haría después de su candidatura que "ya le empezó aburrir" y que costó "100 millones de pesos". Gabriel Quadri dejo abierta la posibilidad de ocupar un puesto público, en caso de que le ofrezcan. También aclaró que seguirá promoviendo sus ideas desde cualquier otra trinchera como la intelectual, la ambiental, empresarial o en el servicio público. También tuvo oportunidad para decir que en caso de llegar a la presidencia colocaría a Enrique Peña Nieto como asesor en comunicación política; a Josefina Vazquez Mota como asesora en Economía y a Andrés Manuel López Obrador como secretario de Desarrollo Social. Del candidato de las izquierdas reconoció su persistencia para conseguir sus ideales, pero criticó su posición de "conservadurismo económico". Del aspirante priista se remitió a decir que es un ser "mediático y carismático"; mientras que de la candidata del PAN, señaló que es "una mujer preparada". Eso sí, aseguró que el es la mejor carta a la presidencia por su trayectoria académica, afirmación que les causó risa a los comunicadores, y le cuestionaron su falta de experiencia en la administración pública. También le criticaron su "soberbia".