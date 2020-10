Quadri califica de "gerontocrático" al gabinete propuesto por AMLO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal) calificó como "gerontocratico" el gabinete propuesto por el abanderado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Para el abanderado del partido fundado por Elba Esther Gordillo, el equipo conformado por Elena Poniatovska, Juan Ramón de la Fuente, René Drucker, Rogelio Ramírez de la O, Manuel Cluthier, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros "son valiosas, destacadas y reconocidas personas... pero sería un grupo de trabajo gerontocrático''. El ambientalista, quien a lo largo de su campaña no ha revelado quiénes conformarían su gabinete, comparó al equipo de la izquierda con el Comité Central del Partido Comunista cubano. En conferencia de prensa celebrada en Ciudad Valles, Quadri soltó: “Respeto los planteamientos que haya hecho López Obrador, pues es su táctica, su estrategia, pero así como ciudadano, a ‘ojos vista’ diría: me parece que él propone un gobierno gerontocrático, así como el Comité del Central del Partido Comunista cubano." Sus críticas a la fuerza política representada por López Obrador no pararon ahí. En la capital potosina, el aspirante del Panal aseguró que si la izquierda no reconoce "su derrota" el 1 de julio, "estará cavando su propia tumba" como proyecto alternativo. "Si la izquierda recurre a las mismas prácticas que la caracterizaron en el 2006, se estará suicidando... Si no reconoce su derrota, si es que pierde, se estará dando un tiro en el pie", subrayó el candidato, cuya campaña se ha caracterizado por defender a Elba Esther Gordillo y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Aprovechó para atizar en contra de la política de seguridad impulsada por Felipe Calderón: "En seis años no ha sido posible contener, ni minimizar la ola de delincuencia en el país. Seis años son suficientes para mostrar avances significativos, estadísticamente comprobable y eso no ha ocurrido.” Este día, Gabriel Quadri también se reunió con jóvenes simpatizantes del Nueva Alianza, a quienes se les repartieron sándwiches antes de que el candidato pronunciara su discurso en un salón del hotel Maria Dolores. A cambio, le consintieron cada frase entre porras, tambores y aplausos. Momentos después, Quadri cerró filas en San Luis Potosí: En el corazón del estado, en la Plaza Aranzazu, Quadri de la Torre no paró de saludar y mandar besos a las potosinas presentes. Les lanzó un piropo: "si midiéramos la belleza por metro cuadrado, habría más densidad de ustedes." Recibió una corbata de regalo; y mientras el candidato a senador Jesús de la Maza se esforzaba por explicar la situación económica de Mexico, Quadri se dedicó a platicar. Luego éste tuvo que interrumpir su discurso ante la desatención del extitular del INE. Gabriel Quadri tomó el micrófono, se pronunció por las reformas estructurales, por la educación, por la seguridad del estado y su medio ambiente. También criticó a los otros partidos políticos y presumió que el único que tiene las ideas claras es él. Lo mismo que ha dicho a lo largo de los tres meses de campaña. Ya caído el sol en unos mil rostros, el abanderado del partido con estructura magisterial se marchó al ritmo de tambora en el antepenúltimo día de campaña electoral.