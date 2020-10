Quadri se descara: Gordillo formaría parte de su gabinete

SALTILLO, Coah. (apro).- "...Ahí viene quien nos abre la mente, el conocedor de la realidad del país, el que ha puesto a todos en su lugar: a medios, a periodistas y a sus contrincantes políticos en el debate, también a los de Tercer Grado...", dijo el maestro de ceremonias al anuncia la presencia de Gabriel Quadri ante menos de 500 profesores que asistieron a su cierre de campaña en Saltillo, Coahuila. En el Centro Recreativo de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriel Quadri no cabía en sí ante las ovaciones, los gritos, las porras y el apoyo de los docentes. En la tarde-noche coahuilense el ambientalista correspondió los halagos del magisterio: "Nueva Alianza es un partido muy afortunado que recibe con los brazos abiertos a los maestros, que los acogen. Me siento muy orgulloso de ir de la mano de los maestros... Es una gran oportunidad de que los maestros se involucren en los partidos políticos, debe de llenar de orgullo y motivación." Los maestros, quienes vestían playeras azules y blancas, fueron felices con la presencia del candidato presidencial del Panal, el partido fundado por Elba Esther Gordillo. Se mofaron de lo que afirmaba, aplaudían sus propuestas y estaban a la espera de un saludo y una sonrisa. Pero el clímax llegó cuando el extitular del Instituto Nacional de Ecología (INE) comparó a los priistas con dinosaurios, y al Partido Verde Ecologista lo llamó "farsa de partido, lleno de frivolidad" "En este país sólo hay estas opciones: El voto por populismo --refiriéndose a la izquierda--; o por una fauna jurasica cuyos fósiles se encuentran en las oficinas de Insurgentes Norte, un enorme yacimiento de especies y que representa la inmovilidad de las ideas", dijo en forma sarcástica. Mientras que del Partido Verde los calificó como " una verdadera farsa, llena de frivolidad, de oportunistas y con spots bastante estúpidos, partido dizque ecologista". Antes de que Gabriel Quadri llegara al escenario del centro recreativo del SNTE, un animador bailó tribal con sus botas picudas; otro simpatizante disfrazado con una botarga de luchador hacia reír con sus pasos de cumbia; mientras otro disfrazado del "payaso Brozo" no se cansaba de tomarse fotos. Todo un carnaval fue el mitin, hasta que con un aire de arrogancia, el aspirante presidencial presumió otra vez que ha sido el único que ha impuesto agenda, las ideas, el contenido y la inteligencia. Sin embargo, Gabriel Quadri no puede escapar de la sombra de Elba Esther Gordillo. Antes del encuentro masivo, en una rueda de prensa una reportera local le cuestiono sobre la presidenta vitalicia del SNTE. El ambientalista se limitó a decir que no hará "nada" con la fundadora de su partido y que de llegar a la Presidencia la incluirá en el gabinete de educación junto al secretario de Educación, el de Gobernación y el de Hacienda. Después se asumió como líder y les dejo un mensaje a los coahuilenses "Voy a ser líder de los coahuilenses, aun en contra del gobierno del estado... Seré un presidente líder que impulsará una cruzada ciudadana". Entre sus deseos de ser presidente y líder nacional, Quadri no olvidó llamar al voto útil y "voto razonado e inteligente" por las llamadas "reformas estructurales", aunque su partido lleve menos del 5 por ciento en las preferencias electorales. En la ciudad industrial de Saltillo, Quadri cerró filas ante el SNTE, su estructura electoral. Luego partió en una camioneta suburban gris blindada, y acompañado por dos camionetas y una patrulla de la Policía Federal, además de sus escoltas del Estado Mayor Presidencial. Así como los políticos. En el penúltimo día de campaña se despidió de los simpatizantes con un grito: "Vivan los maestros de México".