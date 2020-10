Quadri llama incongruente a JVM por ataques a Gordillo

SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. (apro).- El candidato presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre, evidenció hoy el doble discurso de su adversaria, la panista Josefina Vázquez Mota, al difundir un video en la que llama “amiga” a Elba Esther Gordillo y adula el trabajo realizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE). Apoyado en su Ipad y con una sonrisa burlona, Quadri deja correr el audio de cuando Vázquez Mota era titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP): “Muchas gracias querida amiga --le decía a Gordillo--, muchas gracias y muchas felicidades por este trabajo… una reforma educativa es inconcebible si no se da con el Sindicato. Me parece que, empezar a construir una reforma educativa al margen del sindicato, no solamente es una gran ingenuidad, es un error histórico…”. El video titulado Querida Amiga se encuentra en Youtube y apareció en la web de proceso.com.mx la semana pasada. Quadri de la Torre no cabía en sí al revivir las palabras de la panista: “No podemos concebir un partido sin la presencia de los maestros. No solamente la reforma educativa se hará con el sindicato, esa y muchas más… Ninguna red tiene tanto poder en el país, tal vez después de la Iglesia, que la que tiene la red de maestras y maestros de México. No hay quien tenga en sus manos, tantas voluntades, tantas inteligencias, tantos espíritus, como los que ustedes tienen hoy en día. Es que el país es con ustedes o no va a ser.” El ambientalista, quien ha insistido a lo largo de su campaña en que no se meterá en “la guerra de lodo y descalificaciones del pasado” entre los demás candidatos, hoy lo hizo y recordó aquellos momentos de la aspirante presidencial del PAN, cuando todo era amistad entre ella y la lideresa magisterial. Señaló “si antes era su amiga, ahora que explique por qué ya no”, pues en los últimos meses, Vázquez Mota ha insistido en la necesidad de eliminar los privilegios de Elba Esther. “Esa sería mi respuesta para Josefina Vázquez Mota. En la medida de que está equivocada y que se está contradiciendo a ella misma, lo cual, nos hace dudar de su seriedad, yo creo que tiene una estrategia equivocada” le reviró el candidato del Panal. No sólo eso, también aprovechó para defender a Gordillo: “La dirigente sindical que ni siquiera tiene que ver con el partido, no es su adversaria política --de Vázquez Mota--, sus adversarios son otros. Yo creo que está equivocando su estrategia, por eso ha caído en las encuestas.” De ahí y desde su posición de “candidato ciudadano” llamó a votar por el Panal. “Por eso la importancia de votar por Nueva Alianza, que es un castigo para los políticos de siempre. Votar por Nueva Alianza es votar por las reformas que México necesita. Ese es el voto útil”. Luego minimizó algunas candidaturas de Nueva Alianza ocupadas por políticos metidos en casos de corrupción. “Ciertamente, en Nueva Alianza hay personas que han tenido una trayectoria larga en la política, eso es verdad, pero lo importante es la visión que tienen estas candidaturas, por un lado y por fin se abrió un espacio por un partido político para las candidaturas ciudadanas a la Presidencia. Esto es lo importante, que Nueva Alianza se la jugó con los ciudadanos.” Gabriel Quadri olvidó que dentro de las filas y candidaturas del Panal figuran algunos parientes de Gordillo, como Mónica Arriola Gordillo, René Fujiwara Montelongo –quien se pronunció abiertamente a favor de Enrique Peña Nieto--, así como el hijo de Marta Sahagún, Fernando Bribiesca. Por otra parte, el aspirante presidencial dijo que la reunión de la semana pasada con el Movimiento de Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia fue “terriblemente productiva”, aunque se manifestó a favor de realizar un “pacto de unidad y civilidad” antes del 1 de julio. En dicho encuentro, Sicilia también calificó a Quadri como “usurpador de las candidaturas ciudadanas”; y “sostener su campaña en una cacique que tiene secuestrada la educación del país”… Eso, el aliancista no lo comentó. Cabo Pulmo Antes, en la playa conocida como “La Playita”, Quadri se pronunció contra el proyecto de desarrollo turístico Cabo Cortés, el cual se pretende realizar en los arrecifes de Cabo Pulmo. Ante unos 20 simpatizantes del Panal el ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana dijo que en los últimos meses ha existido un movimiento social para evitar que esa región sea dañada por un gran proyecto de desarrollo turístico, Cabo Cortés. “Nosotros nos oponemos a que ese desarrollo turístico dañe los ecosistemas marinos en el arrecife coralino de Cabo Pulmo. Esto sería un pésimo ejemplo de cómo destruir el pésimo capital del cual depende el desarrollo”, advirtió. También acusó al gobierno federal de considerar al Mar de Cortés como “una gran olla de pescado y sin políticas de mares”. “El gobierno mexicano ha visto como siempre al Mar de Cortés como una gran olla de pescado, un lugar donde se pueden dar concesiones, permisos o no, donde se puede pescar ilegalmente, donde se arrasa con la fauna marina”, acusó. Quadri agregó: “No podemos permitir que la pesca comercial ponga en riesgo el futuro turístico de Baja California, en particular de la pesca deportiva, del dorado, del marlín, del pez vela que son muy apreciados por los turistas que visitan el Mar de Cortés.” Quadri explicó que la pesca comercial no deja ingresos a los californianos, al contrario, está saqueando y destruyendo los recursos pesqueros del Mar de Cortés; “está destruyendo la base del turismo a largo plazo en Baja California, así como en Sonora”.