El PVEM encarta su tarjeta de descuentos en constancias de televisores digitales del gobierno federal

MÉXICO, D.F. (apro).- Senadores y diputados del PRD solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE), a través de un punto de acuerdo, evalúe la pertinencia de cancelar el registro al PVEM, debido a las reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la ley electoral. Además, anunciaron que presentarán ante la Fepade dos denuncias en contra del Verde por encartar su tarjeta de descuentos en el reparto de televisores digitales en Ecatepec y por repartir miles de despensas en Quintana Roo. A su vez, el senador panista Roberto Gil Zuarth afirmó que la transferencia de recursos de la bancada del Partido Verde en el Senado a las campañas electorales es ilegal porque “los órganos públicos no pueden transferir recursos públicos hacia los partidos políticos, ni en dinero ni en especie, eso está prohibido por la ley”. Para el legislador del PAN esta práctica amerita “la máxima sanción”. En rueda de prensa, el senador Armando Ríos Pitter afirmó que el Verde se ha valido de “una sofisticada logística publicitaria y de la utilización de cuantiosos recursos de procedencia indeterminada”. En el caso de Ecatepec, la diputada federal Daniela Díaz Magaña indicó que se extrajeron datos personales de los votantes para insertar las tarjetas de descuentos en el reparto de televisores digitales. “Tenemos evidencias, como grabaciones, fotografías de carros particulares con las pantallas adentro y se las entregan a la gente a cambio de qué, a cambio del voto, con la intención de manipular”, afirmó Díaz Magaña. Por su parte, Graciela Saldaña, diputada federal del PRD por Quintana Roo, denunció que ya presentaron dos quejas ante la Fepade por el reparto quincenal de despensas del Partido Verde como parte de un programa denominado “Fantasma Verde”. Según Saldaña, los integrantes de este partido, “disfrazados de las fundaciones que se llaman Niños Verdes, Familia Verde, Ángeles Verdes o Niños Verdes por Amor a México, cada 15 días se reparten a miles de quintanarroenses despensas, no hay freno y no hay soluciones”. Por su parte, el panista Gil Zuarth afirmó que podría ensayarse la cancelación o la suspensión temporal del registro del Partido Verde, “o bien la suspensión de días de campaña, que es una de las sanciones que está prevista en la propia ley electoral”.