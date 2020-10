No hay condiciones para elección extraordinaria en San Dionisio, Oaxaca, afirman candidatos

OAXACA, Oax. (apro).- Con documento en mano, cuatro candidatos a la presidencia municipal de San Dionisio del Mar desmintieron al gobierno estatal y a las autoridades electorales porque “no existe un acuerdo” para la celebración de las elecciones extraordinarias el próximo 9 de diciembre debido al riesgo de violencia que existe por la presencia de un grupo armado al servicio de la candidata del PRI, Teresita de Jesús Luiz Ojeda, quien busca la reelección. Por lo pronto, denunciaron que a partir de las 22:00 horas del martes 4 de noviembre, el grupo de choque de la presidenta y candidata del PRI cerró por completo el acceso a San Dionisio del Mar, lo que ha generado un ambiente tenso y de riesgo de violencia. Los candidatos Arelis Pérez Cortés, del Partido del Trabajo; Jorge Sierra Ramos, del Partido Unidad Popular (PUP); Magali Martínez Gómez, de Morena y Edith Pineda Sierra, del Social Demócrata, se abstuvieron de firmar el documento fechado el 30 de noviembre, porque “no existen las condiciones” para las elecciones extraordinarias. Los únicos que firmaron son: la candidata del PRI, Teresita de Jesús Luiz Ojeda, quien busca la reelección, y su pariente Sonia Luis Gallegos, quien compite por el PRD. En un video de seis minutos con 51 segundos el candidato del PUP dijo: “Con todas las anomalías y antecedentes de injusticias, hoy nos pronunciamos conjuntamente con el apoyo de la asamblea general de San Dionisio y desmentimos a los del INE (Instituto Nacional Electoral) y del IEEPCO (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana) que están manejando que se ha firmado el acuerdo. Lo desmentimos. No existe acuerdo para tal celebración para este 9 de diciembre.” Al contrario, agregó: “Nos pronunciamos por la no elección porque no existen las condiciones, denunciamos el uso de los recursos del municipio para la compra del voto para el PRI y responsabilizamos a la candidata del PRI por anomalías porque existen grupos armados que se infiltraron a la comunidad y eso intimida a niños, adultos y a toda la gente. Entonces invitó a unirse a esta lucha de paz y así acabar con el cacicazgo y el poder en el PRI en el interior del municipio”. A su vez, Edith Pineda Sierra aclaró que se negaron a firmar el acuerdo para las elecciones extraordinarias programadas porque no existen las condiciones para hacerlo. “No podemos violentar a los paisanos a hacer campañas políticas cuando existe un grupo armado a la entrada a la población y por tal motivo nosotros necesitamos que nuestra gente esté en paz, tranquila. Cuando se generen las condiciones, ahí estaremos”, dijo. Arelis Pérez Cortés, del Partido del Trabajo, apuntó. “No sé si las personas del gobierno no se han dado cuenta. No es justo que se aprovechen de la situación que vivimos y con el terremoto se aprovechen para hacer campañas. Si llegaron esos recursos es para ayudar a las personas que más lo necesiten. Y se aprovechan que no fueron apoyadas para hacer su campaña política”. Y preguntó: “Si dice la presidenta del PRI que hay condiciones ¿por qué tiene en la entrada grupos de muchachos (armados)? Estamos con la asamblea del pueblo porque sabemos lo que está pasando y no hay condiciones. Los de arriba que vengan para que vean la situación en San Dionisio del Mar. No son pocas gentes son muchas gentes”. Finalmente, Magali Martínez Gómez, de Morena, reiteró que “ante las amenazas de un grupo armado no existen las condiciones para llevarse a cabo las elecciones extraordinarias este 9 d diciembre. También hizo un llamado al gobierno del estado, al INE y al IEEPCO para no avalar la corrupción y el cacicazgo del PRI con la compra de votos. A su vez, organizaciones civiles advirtieron del riesgo de un posible ataque armado contra la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar en vísperas de la elección municipal extraordinaria prevista para el próximo 9 de diciembre. Sus argumentos se basan en que “un grupo armado al servicio de la candidata del PRI, Teresita Luiz se encuentra en la comunidad y ha realizado amenazas e intimidado a integrantes de la Asamblea”.