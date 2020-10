Candidato del PRI a alcaldía de La Trinitaria, Chiapas, libra atentado

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El candidato del PRI a la alcaldía del municipio fronterizo de La Trinitaria, Ervin Pérez Alfaro, fue emboscado a tiros esta mañana en el tramo carretero Comitán-Ciudad Cuauhtémoc, del cual salió ileso. El alcalde salió la mañana de hoy de la cabecera municipal rumbo a la comunidad de Boquerón para sostener una reunión en el marco de la campaña electoral, cuando fue sorprendido a tiros. En conferencia de prensa narró que minutos antes había dejado a su esposa en un negocio de la cabecera municipal para conseguir una cotización de insumos materiales para su campaña y se dirigía al Boquerón cuando una camioneta gris los rebasó y metros adelante les cerró el paso desde donde empezaron a recibir varios balazos. Tras los disparos, dijo, se salió de la carretera y él abrió la puerta de inmediato para tirarse a la barranca. Fue así como pudo evadir los balazos, pero no salió exento de los golpes que recibió en el cuerpo durante la caída. Indicó que esta tarde se reunirá con su equipo de campaña para reorganizar su estrategia de seguridad y electoral, y también con su familia para valorar la situación. Derivado de ello, podría o no renunciar a su candidatura, adelantó. El candidato que reside en la comunidad Lázaro Cárdenas de ese mismo municipio, dijo que tras el atentado hay intereses políticos que no quieren que siga en su campaña rumbo a la presidencia municipal, pero que dejará las investigaciones en manos de la fiscalía general del estado (FGE) Expuso que es un perseguido político porque ya antes la FGE y la PGR lo han detenido por acusaciones sin fundamento pero que ha salido librado de las indagatorias que se le han abierto. La Trinitaria es un municipio bastión del PVEM donde el partido en el gobierno municipal y estatal mantiene una férrea lucha por el poder político local.