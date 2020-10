Fecalismo a ultranza

A Martha Luján, con sutileza.

En 2009, la editorial francesa Le Castor Astral y el CEMCA (Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos) encontraron el aplomo para publicar un libro cuyas ilustraciones y escritos habían permanecido cuatro lustros en abandono. 1 La idea germinal del volumen había partido del pintor Francisco Toledo, quien pretendía ilustrar en una edición de lujo los textos que el historiador Alfredo López Austin compondría ex profeso. A pesar de su temeraria originalidad, la idea enfrentó desconciertos; no era para menos dada su temática. El libro gira entorno al excremento dentro del contexto cultural mesoamericano. Se titula Una vieja historia de la mierda. Superada la perplejidad inicial que la obra provoca, la lectura discurre de hito en hito a través de la prosa diáfana y poética con la que el doctor López Austin despliega su erudición sobre el México Antiguo. Las ilustraciones de Toledo reconfirman la punzante creatividad que anima su pintura. Toda proporción guardada, debo confesar que si a ellos les tomó dos décadas tener en sus manos el fruto de esta referida edición, yo rumié durante dos años la sugerencia del eminente historiador para intentar la escritura de una breve nota que versara, desde la perspectiva musical, sobre la materia que ellos abordaron con osadía. Los tiempos que corren acabaron por destrabar mis reticencias. Con la debida autorización procedo a reproducir fragmentos del libro, buscando con ello la pertinencia de suministrarles algunos contrapuntos: La mierda tiene sus historias. Son muchas, sin duda. Una de éstas perteneció a las formas de pensar y actuar de hombres que vivieron junto a los lagos, dentro de ellos, rodeados por conos apagados de volcanes, respirando el aire delgado que beben las águilas. De su dios radiante recibieron el nombre de mexicas. La historia de la mierda pronunciada en náhuatl es traducida aquí al matlatzinca, allá al otomí, más allá a muy diversas lenguas… para luego ser retraducida. Mierda que al ser nombrada se convierte en símbolo, mierda que en cada defecación tiene la impronta de afanes infantiles por la imposición adulta para el control del esfínter. Mucha cacofonía se produce en el mundo. Más de la deseable. Casi toda ella proviene de la actuación irresponsable de individuos que rondan los inasibles linderos de la belleza y la armonía. Insospechables como la vergüenza son sus lugares y formas de propagación. O, llanamente, son tonos ambivalentes que pueblan los pliegues anímicos de esa previsible criatura humana que desparrama por doquier sus deyecciones sonoras. Los instigadores fueron reclutados por musas en las lenguas que codifican al orbe. Del griego mousiké, pasando por el latín musica derivó su apelativo. Al emitirse, las cacofonías desdoblan su significado sin que valgan puniciones.Antes, la humanidad vivía triste. La gente de este mundo tenía tamales, tenía atole; pero ni comía ni bebía. Todos se conformaban con oler la comida. No podían tragarla, porque no había forma de echarla fuera. Llegó el Dios del Maíz a donde vivían nuestros antepasados y les hizo su agujerito. Desde entonces somos felices…En su debut ante la refinada Corte de Luis XIV, el guitarrista Robert de Visée (1660-1720) queda estupefacto. Al son de su música los aires palaciegos se tornan irrespirables. 2 Impertérrito y secundado por sus ministros, Su Majestad orquesta una de sus habituales defecaciones colectivas. La sillería real dispone de las necesarias aberturas en sus asientos mientras que sillas ordinarias se les asignan a los músicos; éstos deben continuar con sus exhibiciones ignorando lo que acontece frente a sus ojos y sus narices.Si las gallinas tienen las patas enfermas, se les pone un poco de su misma caca: pero debe tenerse cuidado de que sea caca color café. Aunque es medicina para animales, un viejito usó esta misma caca para reponer el himen a una muchacha.El estreno del Ballet Heroique de Les Indes Galantes abarrota el teatro. Largas hileras de carrozas deben hacer cola para que sus ocupantes desciendan en el pórtico principal. Tras bambalinas, al maestro J. P. Rameau (1683-1764), su autor, 3 le anuncian que hay tanto público como aquel que se congregó para observar a los indígenas recién traídos de Las Indias occidentales. La gran cantidad de caca de caballo que se amontona en la calle es prueba fehaciente del éxito en ciernes. Gradualmente, la constatación del excremento equino a la entrada de los teatros vuélvese, por régimen de supersticiones, en invocación obligada antes de la salida a escena de los artistas. ¡Merde, trop merde! que en teatros italianos encuentra paralelismo surreal con la voz In culo alla ballena…Heces fecales se dice k´oy en tojolabal. Aparece k´oy en los nombres de secreciones, como puede observarse en el ejemplo siguiente: k´oy sat significa legaña. Pero k´oy no se limita al cuerpo y sus productos. Igualmente se dice k´oy k´anal que significa estrella fugaz, porque la estrella fugaz no es sino el excremento de una estrella que atraviesa el cielo. Al caer en tierra y enfriarse se convierte en obsidiana, que también se llama k´oy k´anal.Sin empacho ni encogimiento W. A. Mozart (1756-1791) remoja su péñola para relatarle a su progenitor la última travesura que él y su apetitosa primita Anna Thekla le infligieron a un clérigo de mala nota. Escribe riéndose consigo mismo: “El Padre Emiliano es arrogante como el culo, y obtuso en su profesión… Después de un rato de haberse emborrachado y orinado, cosa que sucedió pronto, le dio por cantar. Empezó con un canon, a lo que yo repuse que nunca en la vida había escuchado algo tan hermoso… Insistió en que cantáramos con él y entonces me sumé en la tercera voz, pero le deslicé un texto totalmente distinto: Pater E. o du schwanz, leck mich im arsch (Padre Emiliano culero, lámeme el ano) Sotto voce le dije a mi prima que se uniera conteniendo sus carcajadas…” 4 Don Cecilio Robelo, erudito, Diputado, Gobernador, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, filólogo, lingüista, dice, fundado en el análisis estricto del vocablo, que Tláhuac es aféresis de Cuitláhuac, y su significado, “caca seca o dura”. Esto ha repugnado a muchos pudibundos.En esta ciudad que antaño se conoció como “Villa viciosa” ejerce la presidencia municipal Doña Cecilia Flores, quien fungió entre 2002 y 2004 como titular de “Cultura y Recreación” de la entidad. Frente al colectivo de artistas, su desempeño previo resultó menos nefando de lo habitual, de ahí que su carrera política ascendiera hasta el puesto que hoy ocupa. Al inicio de su novel administración decretó ampulosamente “El año de la cultura”, pero se encontró con arcas vacías o, así osó manifestarlo. Interpelada por los desatendidos, propone destinar la recaudación de los baños públicos para apoyar proyectos de valía. La cifra parece oscilar entorno a los 100 mil pesos mensuales, mas nadie ha visto hasta ahora ninguna erogación que refrende lo prometido. Para músicos y poetas oriundos, la pretensión de valorizar la mierda trasmutándola en hacedora de cultura es inaceptable pero, aún así, tampoco es garantía de su exitosa alquimia. 