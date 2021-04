'El bar”, filme de De la Iglesia, un reflejo actual del ser humano egoísta

GUADALAJARA, JAL. (apro).- La parte egoísta del ser humano la aborda el español Alex de la Iglesia en su reciente película El bar, donde también incluye escenas para estallar la tensión en el espectador. La trama se ubica en un bar de Madrid, donde un grupo de clientes quedan como rehenes después de que asesinan a un hombre de un balazo al salir del lugar. Intentan ver el cuerpo pero también los quieren aniquilar por lo que vuelven al bar para protegerse. Entonces empiezan a notar que hay una intención en matarlos o creen que son amenazados por un terrorista. Ante la difícil situación, cada personaje, --son ocho mujeres y hombres-- empiezan a demostrar que son capaces de todo con tal de salir vivos. Se vuelven egoístas y desconfían de todos. El miedo saca lo peor de ellos y la historia retrata al ser humano actual.Como en sus anteriores largometrajes El día de la bestia (1999, con la que obtuvo fama internacional; La comunidad (2000); Los crímenes de Oxford (2008) Balada triste de trompeta (2010), Las brujas de Zugarramurdi (2013) y Mi gran noche (2015), con El bar De la Iglesia ofrece de nuevo crítica social, dinamismo y entretenimiento, sin ser rebuscado o complicado. Sus guiones bien logrados se reflejan en la pantalla. Además, no se repite, pero sí ha logrado un estilo característico. También sus locaciones son aptas para atrapar al público. No hay muchos peros para El bar, que se estrenó en la 32 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Su reparto lo conforman Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, Secun de la Rosa, Jaime Ordóñez, Terele Pávez, Joaquín Climent y Alejandro Awada, en orden de importancia, pero todos juntos logran una buena sintonía. El filme no decepciona, De la Iglesia sigue ocupando un buen lugar entre los directores más importantes de España.