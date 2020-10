Diputados piden comparecencia de Osorio Chong e Imaz por espionaje a periodistas y activistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Jesús Zambrano, solicitó la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz, ante la Comisión Permanente, con el fin de que “informen y disipen dudas” sobre el espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas. Zambrano, quien durante su juventud padeció el espionaje al formar parte del grupo guerrillero Liga 23 de Septiembre, dijo que hoy la intervención de medios de comunicación sólo se puede realizar por medio de una resolución judicial, sin embargo actualmente se recurre a ella “para filtrar con fines políticos”. La solicitud de comparecencia la presentó el diputado federal luego de que el diario estadunidense New York Times diera a conocer la intervención telefónica contra defensores de derechos humanos y periodistas a través de un software de configuración israelí y que sólo es adquirido por gobiernos federales, en este caso por autoridades de México. Zambrano advirtió que la respuesta del gobierno federal no debe quedar en “una lacónica carta” de desmentido que envió la Presidencia de la República al medio estadunidense. “Al contrario, ya hay un conjunto de señalamientos, de preocupaciones externadas por diversos comunicadores, que deben ser atendidas, revisadas, investigadas a fondo por parte de diversas autoridades que tienen que ver con el tema; además, que informen, no en carta, sino que le informen a la sociedad”, justificó. Luego, advirtió que no se debe ver esta situación del espionaje como algo “normal” o “cotidiano”. Nadie, insistió, “debe acostumbrarse a que se violen las disposiciones legales que tenemos para que sólo te intervengan mediante resolución judicial”. En tanto, la diputada federal por el PAN y presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, condenó los hechos y dijo que no es posible que el gobierno sí cuente con recursos y mecanismos para espiar y no para dar fondos al Mecanismo de Protección que se aplica a periodistas y defensores de derechos humanos que han sido objeto de amenazas por diversos grupos de poder. La diputada se reunió con el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, con quien se llegó al acuerdo de crear una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión en aquel estado, la creación de un consejo de periodistas que dé seguimiento a las carpetas de investigación y la realización de un foro enfocado a la prevención de las agresiones contra los comunicadores.