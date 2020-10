Estado mexicano debe conducir una investigación independiente sobre espionaje: ONU y HRW

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano debe conducir una investigación independiente para esclarecer los hechos de espionaje -revelados por el diario The New York Times-, incluyendo a cualquier institución pública que pudiera haber estado implicada, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. En una publicación desde página oficial de Facebook, la organización condenó los actos de “vigilancia ilegal digital” de que han sido víctimas periodistas y activistas mexicanos. En el mismo sentido, la organización Human Rigths Watch (HRW) consideró que las autoridades mexicanas deben asegurar que se lleve a cabo una investigación oportuna, exhaustiva y confiable sobre el caso denunciado. El gobierno, refirió HRW, debería asegurar que rindan cuentas todos aquellos que se determine que son responsables del uso del programa contra activistas y periodistas. José Miguel Vivanco, director para América de HRW, dijo que el gobierno mexicano ha negado cualquier responsabilidad en estos hechos, "pero debe esforzarse mucho más para determinar quiénes fueron los responsables, llevarlos ante la justicia y asegurarse que esto no vuelva a ocurrir". Además, consideró sumamente preocupante que este tipo de sofisticadas armas cibernéticas puedan usarse contra ciudadanos, sobre todo cuando se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que se dedican a denunciar corrupción y abusos. Este lunes 19, el diario NYT publicó que el gobierno de Enrique Pena Nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anti-corrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado. “Los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadunidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”, destacó el amplio artículo publicado en la primera plana del diario. El sistema o equipo cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en el 2011 por el gobierno de México a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil. Los personajes espiados por el gobierno de Pena Nieto que fueron identificados en el artículo del New York Times son: Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudo a escribir la legislación anticorrupción, la periodistas Carmen Aristegui y su hijo adolescente, Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero en septiembre de 2014. También Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco, Estado de México, y que fueron víctimas de ataque sexual cuando estuvieron encarceladas, y el conductor del programa de noticias de la mañana de Televisa, Carlos Loret.