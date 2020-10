Periodistas dan la espalda a Osorio Chong; el funcionario niega espionaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que comunicadores le exigieron justicia en el asesinato del periodista Javier Valdez, en Sinaloa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno de Enrique Peña Nieto espíe a periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, porque las investigaciones son para buscar criminales. “Nosotros rechazamos el que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto de periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONG. Nosotros rechazamos el que de parte del gobierno se estén ocupando éstos, cualquier instrumento para seguimiento o espionaje a algún medio de comunicación”, subrayó.

Luego de que ayer el diario estadunidense The New York Times publicó que el gobierno de Peña usa el malware espía Pegasus, que es de uso exclusivo de los gobiernos, el funcionario recordó que ayer la Presidencia de la República rechazó que existan pruebas de que el gobierno federal realiza espionaje. “Hemos rechazado por supuesto tal reportaje, estamos pidiendo que exista la denuncia pertinente para que la PGR también pueda hacer la investigación al respecto, y ver si hay algún elemento al respecto”. Osorio Chong respondió a los señalamientos de las víctimas del espionaje en una breve entrevista, al término de la reunión del gabinete federal de seguridad con el gobierno de Sinaloa y luego de que periodistas le dieron la espalda y protestaron por el asesinato de Valdez Cárdenas. Según el funcionario, el gobierno federal usa los instrumentos de investigación para dar con criminales y destacó que, como en ningún otro momento de la historia de México, se ha capturado a los capos más peligrosos, algunos de los cuales siguen un proceso de extradición o ya han sido extraditados. Este es el segundo posicionamiento del gobierno de Peña sobre el reportaje de espionaje del diario estadunidense publicado ayer, luego de que la Presidencia de la República alegó que “no existen pruebas” de que sea el gobierno el autor del espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. En el caso del asesinato del periodista Javier Valdez, el secretario de Gobernación aseguró que no se ha dejado de investigar y que existe total comunicación con el gobierno del estado para darle seguimiento y celeridad a la investigación. “Sobre el tema del hecho lamentable de Javier, son varias las acciones que se están haciendo. La PGR lo está llevando, se están siguiendo varias líneas, se están haciendo todo tipo de levantamientos e investigaciones, y por supuesto cuando se tenga elementos y sustancia para poder informar, así va a suceder. Hoy está en proceso la investigación”, atajó.