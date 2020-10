El PRD deplora que Peña distraiga recursos para espiar a activistas y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras exigir al presidente Enrique Peña Nieto explique el porqué se ha estado espiando a periodistas, activistas y ciudadanos durante su sexenio, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, anunció que su grupo parlamentario en San Lázaro llamará a comparecer a todos los funcionarios involucrados en este escándalo que viola los derechos humanos de los afectados. En rueda de prensa destacó que se refería al #Gobiernoespía, como han etiquetado en las redes sociales a la actual administración federal, y fustigó que se haya usado el dinero de los mexicanos para adquirir el software denominado Pegasus con el fin de “vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas a favor de la transparencia”. El reportaje del diario estadunidense The New York Times, agregó, “no hace más que confirmar lo que venimos diciendo desde hace tiempo: México vive un déficit democrático y una grave crisis de derechos humanos, y el gran responsable es su propio gobierno. “Para nuestro partido es inadmisible que se use a las instituciones y los recursos públicos para perseguir y acosar a quienes informan o denuncian los graves problemas que aquejan a nuestro país”, sentenció. Luego calificó como “indignante que la PGR, el Cisen y la Sedena hayan vigilado a directivos del Centro Pro, involucrados en la documentación y denuncia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en lugar de investigar el paradero de los estudiantes desaparecidos desde 2014. O que prefieran espiar a periodistas en lugar de investigar a quienes los están matando”. Por ello, anunció: “la representación del PRD en la Comisión Permanente solicitará la comparecencia de los titulares de las dependencias involucradas en el reporte, con el fin de que informen al Legislativo todos los detalles de la vigilancia a estas personas y los recursos públicos gastados”. También para que se proceda a la “reparación de los daños causados a las personas que fueron vigiladas ilegalmente, y que los funcionarios involucrados sean investigados y sancionados por el bien de nuestras instituciones y de nuestra frágil democracia”. Además, informó que va a solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas cautelares para salvaguardar la integridad y el ejercicio de los periodistas y defensores de derechos humanos a los que les fue violentado su derecho a la privacidad, “y que, por su compromiso con la verdad, hoy encuentran su vida y el ejercicio de su profesión altamente amenazados”.