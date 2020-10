Líderes del PAN denuncian que fueron blanco para espionaje con presuntos mensajes de Proceso

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Los cuatro principales dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) fueron blanco del espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto con mensajes que aludían a supuesta información de la revista, pero finalmente sus aparatos telefónicos no fueron infectados por el virus informático que invade la privacidad. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, convocó hoy a una repentina conferencia de prensa para denunciar que se intentó infectar con el virus Pegasus a su teléfono celular, pero también al del coordinador de los diputados, Marko Cortés; al del secretario general, Damián Zepeda, y al del vocero, Fernando Rodríguez Doval. Anaya aseguró que se detectó que llegaron los mensajes con los cuales es posible un espionaje total, pero que en ningún caso fueron abiertos, lo que impidió el implante del virus con el que se pretendía infectar los teléfonos. Luego Anaya detalló el mensaje que alude a este medio: “Buen día, Presidente Anaya, le comparto la nota que publica hoysobre usted y que está viralizándose”. Anaya explicó: “Lo que ellos buscan es que uno diga: ‘¿Cuál es la nota en mi contra que se está viralizando?’, para que uno le dé clic justamente a esta liga adjunta, que es la que viene en el mensaje. ¿A dónde lleva esa liga?, Esa liga lleva a un dominio, que es este dominio que aparece en la parte de arriba. Es el dominio SMS.mx y algunas letras más”. En el caso del vocero Rodríguez Doval, el mensaje decía: “Fernando, buen día, te envió esta nota dedonde hacen mención de tu nombre, se está viralizando, mira”. El presidente del PAN expuso que exactamente lleva al mismo dominio que es el que usa NSO y que está vinculado a este software Pegasus que compró el gobierno de Peña. “Ese dominio es exactamente el mismo dominio que ya RD3 y Citizen Lab identificaron como el dominio al que llevaban los mensajes de Carmen Aristegui, de Simón Barquera, de Emilio Aristegui, el hijo menor de edad de Carmen Aristegui, los cuatro mensajes de Carlos Loret de Mola, los dos que le llevaron a Juan Pardinas, los dos de Salvador Camarena, los dos de Rafael Cabrera, los de Alejandro Calvillo y los de Luis Encarnación”. El presidente del PAN exigió al gobierno una investigación y que los responsables sean sancionados con rigor. "No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados. Nos referimos a los funcionarios del más alto nivel que ordenaron la compra y uso ilegal de estos equipos y programas. Esto no va a terminar sino hasta que haya consecuencias graves", alegó Anaya. La denuncia de Anaya de espionaje se produce un día antes de la sesión de la Comisión Permanente del PAN, en la que la oposición interna a él, en particular la que encabeza el matrimonio Margarita Zavala-Felipe Calderón, exige la definición del método para elegir al candidato presidencial en 2018 y que el dirigente ambiciona. Acompañado de los dirigentes del PAN que pudieron librar el espionaje, Anaya exigió que las investigaciones sobre el espionaje político en México sean encabezadas por expertos independientes extranjeros. "No puede haber impunidad. Queremos a los responsables del más alto nivel. No a sus operadores. Iremos hasta las últimas consecuencias", desafió Anaya, quien dijo que este equipo fue contratado por el gobierno, entre ellos la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. “NSO es una empresa que existe legalmente constituida y que ya ha declarado que esto sólo lo vende a los gobiernos. Entonces, sí, necesariamente esto termina en el gobierno”. --¿Osorio Chong? --No lo sé, estamos pidiendo su comparecencia, junto con otros dos funcionarios. Nosotros, lo digo con claridad, no queremos partidizar este asunto, es un asunto de la máxima gravedad. Lo que queremos es que se investigue a fondo, con absoluta objetividad caiga quien caiga.