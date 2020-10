Alcalde de Guadalajara acusa de espionaje al gobernador de Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El alcalde emecista Enrique Alfaro renunció al Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto por las prácticas de espionaje ilegal que efectúa el gobierno del estado, encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval, a través del software Hacking Team. A través del oficio 354/2017, con fecha 22 de junio, enviado a la presidenta del secretariado, Cynthia Cantero Pacheco, el presidente municipal refiere que, "en congruencia con lo que creo, presento mi renuncia voluntaria como miembro propietario y representante de los municipios de Jalisco ante el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto". Enseguida aclara que "renuncio por falta de condiciones, pero sobre todo porque no se puede formar parte de un espacio de simulación donde un integrante del Secretariado, como el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, tiene en su poder y utiliza de manera opaca un software como el que el gobierno federal ha usado para espiar a activistas, periodistas y opositores políticos". El Secretariado Técnico ayuda a coordinar y promover la agenda transparente y la rendición de cuentas, así como a crear políticas públicas y de buenas prácticas. En el mismo documento, Alfaro subraya que el gobierno de Aristóteles Sandoval niega la existencia y uso del software para hacer espionaje digital, al igual que en 2015 cuando se ventiló la aplicación de dicha herramienta. "El gobernador no sólo ha guardado silencio hasta el momento, también su gobierno ha mentido desde el principio cuando negó la existencia y el uso de herramientas de espionaje digital en el estado, justo cuando salieron las filtraciones de 'Hacking Team en el 2015, al tiempo que se evidencia la compra de este software por parte de la Coordinación General de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, con un costo de 448 mil euros y otros 300 mil euros para el periodo 2016-2017", revela. A raíz del reportaje publicado por el New York Times, donde se mencionó que el gobierno federal espiaba a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, Enrique Alfaro habló sobre la posibilidad de renunciar al Secretariado. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, a través de su cuenta de Twitter lamentó la salida del municipio de la mesa de trabajo. Sin embargo, calificó la postura de Enrique Alfaro como "irresponsable" y mencionó que continuarán trabajando en los temas comprometidos, "sin que esto dependa de impulsos o rabietas que nublan cualquier avance interinstitucional". El alcalde tapatío indicó que, a pesar de dejar el Secretariado, el municipio continuará con la agenda y con todos los compromisos de gobierno abierto.