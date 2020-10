PEN Internacional condena espionaje y pide al gobierno mexicano investigación 'a fondo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización PEN Internacional condenó que la tecnología sea usada por los gobiernos con fines de intimidación y, por ende, de censura e instó al gobierno mexicano a realizar una investigación “a fondo y de manera pronta y expedita” por delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos. Luego de expresar “su profunda preocupación por los casos de espionaje cibernético a los que se han visto sometidos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México”, --tras la publicación del reportaje del diario The New York Times el pasado lunes 198- valoró “positivamente” que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una investigación por dichos delitos. No obstante, en un comunicado llamó a que en ese proceso “se identifique y enjuicie a los responsables de la vigilancia que vulnera la actividad de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que asegure la libertad de expresión en México”. La asociación mundial de escritores pidió también al gobierno mexicano “proteger a los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas como parte de los derechos que se ejercen en una democracia” y exhortó a sus funcionarios “a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión y de información”. Además, reconoció la importancia de los medios digitales “como instrumento para cumplir el derecho fundamental a la libre expresión” y resumió su postura en cuatro puntos que a continuación se enlistan textuales: 1.- Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente a través de los medios digitales sin temor a sufrir represalias o ser perseguidos. 2. Todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información a través de los medios digitales. 3. Todas las personas tienen derecho a que los medios digitales estén libres de vigilancia por parte del gobierno. 4. El sector privado y sobre todo las empresas tecnológicas están obligados por el derecho a la libertad de expresión y los derechos humanos.