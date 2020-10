ASF revisará proceso de adquisición del programa espía Pegasus

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, advirtió que la ASF podría iniciar una revisión del proceso de adquisición del malware Pegasus, el cual presuntamente fue usado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a activistas, periodistas y líderes de partidos de oposición. Sin embargo, subrayó, para ello sería necesario ajustar el calendario de fiscalización de la Cuenta Pública 2016, lo anterior a fin de revisar el gasto de las dependencias federales que, de acuerdo con una investigación periodística del diario estadunidense New York Times, habrían utilizado esa herramienta para “espiar” a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Entrevistado en el marco de la reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, Portal Martínez acotó que hasta el momento no se ha encontrado irregularidad en la compra de software para realizar labores de inteligencia por parte del gobierno federal. “Ilegal, no lo hemos encontrado, lo que pudiéramos determinar son procedimientos que son ineficientes o ineficaces, pero no exclusivamente el caso de Pegasus, ese todavía no hemos revisado nada, pero posiblemente revisemos su adquisición”, ofreció, según consignó MVS en su portal de internet. “La verdad es preocupante lo que se ha publicado, pero todavía no tengo yo evidencia de nada, tenemos que planearlo, programarlo y realizarlo. Tenemos una solicitud que, tengo entendido, nos la van a enviar para que podamos intervenir en esto. Si fuera necesario cambiaríamos el programa (de revisión) para incorporarlo”, reiteró. El titular de la ASF también habló de la polémica generada por la actuación inadecuada del auditor superior del estado de San Luis Potosí, quien habría participado en una presunta red de corrupción que incluía el cobro de “moches”, con el fin de “limpiar” las cuentas públicas de algunos municipios. “Esto no debe existir”, recalcó Juan Manuel Portal.