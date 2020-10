Para 2018, eliminaré espionaje y no iremos con PRD ni PAN: AMLO

LEÓN, Gto., (proceso.com.mx).- De llegar a la presidencia de la República se va a desaparecer al Cisen y se eliminará el espionaje político, dijo Andrés Manuel López Obrador en su visita a esta ciudad, donde descartó un acercamiento con el PRD y su convocatoria a un frente amplio porque “tanto el PRD como el PAN son paleros y alcahuetes del PRI”. En un evento en la plaza principal de León, López Obrador fustigó a los gobiernos panistas en el estado, a los que acusó de tener sumidos a los guanajuatenses en los peores niveles educativos, sobre todo en media superior y superior, así como por la inseguridad y la violencia en incremento del año pasado a la fecha en distintos municipios. “Los gobiernos panistas no resisten una evaluación, mucha pobreza, mucha inseguridad, mucha violencia, es de los estados más atrasados del país y mucha corrupción”, señaló López Obrador. Según afirmó, las políticas de privatización de la educación media superior y superior ha dejado sin oportunidad a jóvenes para estudiar “y por eso Guanajuato es uno de los estados con más violencia; han destruido a Guanajuato los gobiernos panistas”. En declaraciones a los medios a propósito del espionaje del gobierno federal documentado y exhibido por organizaciones civiles y medios de comunicación –entre estos Proceso- el dirigente nacional de Morena aseguró que “eso ya se va a terminar”. “Cuando gane nuestro movimiento, vamos a quitar esa oficina de espionaje que hay en Gobernación y que se llama Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), que es la que utilizan para espiar a los periodistas, activistas, a opositores”, comentó. Dijo tener “bien fildeados” (por decir ubicados) a enviados del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que vigilan sus actividades. “Aquí están los que manda Chong, los del Cisen…la mayoría son gente buena, lo que pasa es que su trabajo es informarle a Chong y a Peña de todo lo que hacemos, pero eso se va a terminar. Ya no va a haber espionaje político”, sostuvo. López Obrador dijo ver un escenario de crecimiento de Morena en Guanajuato “tal como va la tendencia nacional, somos los que más estamos creciendo…la gente está muy decepcionada del PRI y del PAN, ya se dieron cuenta de que no hay ningún cambio, que los panistas son igual de rateros que los priistas. Me refiero a los de arriba, porque yo a los de abajo los respeto mucho”, agregó en alusión a la alternancia entre esos dos partidos en León y en el estado. Sobre la convocatoria hecha este mismo domingo a un frente amplio por la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, López Obrador insistió en que “son lo mismo PAN, PRI y PRD”. “Ellos están aliados desde tiempo atrás, firmaron el pacto contra México, Madero el expresidente del PAN acaba de confesar que tenían aparatos especiales para que no los escucharan. Se protegieron porque estaban tranzando”, dijo. Finalmente, Andrés Manuel calificó al expresidente Vicente Fox de mercenario y de encarnar, junto con otros políticos, la antidemocracia en México. ”Ése (Fox) está ofreciendo su trabajo a los de la mafia del poder; se vende para tratar de congraciarse” con ellos. “Es responsable junto con otros de la tragedia nacional”, concluyó.