Proponen en el Senado que expertos de la ONU indaguen caso del #GobiernoEspía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de 14 senadores y diputados federales de PAN, PRD y PT-Morena presentó un punto de acuerdo para que una comisión de expertos de la ONU acompañe y dé asistencia técnica a la PGR en su investigación sobre la denuncia de espionaje presentada por organizaciones civiles y periodistas. El punto de acuerdo fue presentado por los senadores del PAN, Fernando Herrera y Laura Rojas, así como las legisladoras perredistas Dolores Padierna y Angélica de la Peña, además del diputado federal de Morena Vidal Llerenas, entre otros. Previamente, en la Comisión de Radio y Televisión, los integrantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, coautores del informe denominado #GobiernoEspía, solicitaron que se abra el acceso a la información sobre los contratos y la información sobre la adquisición de tecnología de espionaje, como el malware Pegasus. “Lo que no es público y no es justo, es que se nos pida a nosotros que lo probemos, se trata de la información sobre los contratos”, alertó el abogado Luis Fernando García, de la organización de defensores de derechos digitales. “Es necesario conocer qué agencias del gobierno mexicano han adquirido licencias para la utilización del malware de NSO Group”, sentenció García, quien insistió en la formación de un panel de expertos independientes, auspiciado por un organismo internacional que permita supervisar la información, “dado que la misma se encuentra en riesgo de caer en la impunidad”. El presidente de la Comisión, Zoé Robledo, senador por Morena, afirmó que el gobierno federal podría estar gastando lo mismo en espiar a los periodistas que en protegerlos, y consideró el escándalo reciente como “una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las que tengamos conocimiento en los últimos años”. El senador del PRI, Enrique Burgos García, pidió que no se anticiparan acusaciones contra el gobierno federal, y afirmó que éste es un asunto que debe ser investigado, “ya que tiene que ser la expectativa realista y documentada la que nos abra los espacios”. El también senador priista Jesús Priego Calva afirmó que el crimen organizado es tan poderoso y tiene tantos recursos que podría poseer estos mismos sistemas de espionaje, “porque no es cosa de gobiernos, sino de dinero y estrategias”.