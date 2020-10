Yunes y su casita oculta de Cuernavaca

CIUDAD DE MÉXICO.- Maestro de la intriga y la componenda, que a muchos fascina en los partidos y en los medios, Manlio Fabio Beltrones es, en coordinación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el artífice de los ataques a los partidos y candidatos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es obvio: Beltrones preside el partido en el gobierno y quiere ganarle a la oposición la mayoría de las 12 gubernaturas en disputa --condición clave para que sobreviva su proyecto presidencial--, y por ello hizo acopio de un vasto arsenal de información, auxiliado por las instancias de inteligencia del gobierno de Peña Nieto. No es una suposición, porque fue el propio Beltrones quien proclamó la simbiosis total del PRI con el gobierno, en agosto del año pasado, justo cuando por dedazo de Peña fue designado presidente del PRI, ante las contemplativas manadas priistas, y sustituyó la “sana distancia” de Ernesto Zedillo por la “sana cercanía” vigente. Pero el punto es no sólo si la información que poseen y filtran Beltrones y el PRI-gobierno ha sido obtenida de manera ilegal –como las llamadas telefónicas-- o en el mercado negro de la información, sino si es cierta o falsa, particularmente la que tiene que ver con el súbito enriquecimiento de personajes que se presentan ante la sociedad como antítesis de la corrupción. Beltrones tampoco es infalible y, en esta elección, se juega su futuro: Si pierde más de las que comprometió –9 de 12--, quedará descalabrado, pero si pierde cuatro, cinco o seis, que es posible, adiós candidatura para siempre. En Tamaulipas, Beltrones quedó exhibido: No sólo se derrumbó el montaje gráfico para vincular al panista Francisco García Cabeza de Vaca con el narcotráfico, sino que, ayer mismo, tuvo que desdecirse de sus acusaciones contra los excandidatos priistas Wenceslao Zúñiga, de Hidalgo; Luis Aldape, de Mainero, y Gustavo Estrella, de Villagrán, de tener nexos con el narco. También resbaló Beltrones en Quintana Roo: Acusó al candidato de la coalición PAN-PRD, el expeñista Carlos Joaquín, de tener nexos con el narco por tener como operador a Jamil Hindi, asociado con un empresario detenido en Estados Unidos por transportar cocaína. Pero ese mismo sujeto se fotografió con el candidato priista a gobernador, Mauricio Góngora, la canciller Claudia Ruiz Massieu y… Peña Nieto. Pero aun con esas torpezas de Beltrones, es verdad la riqueza del candidato panista Cabeza de Vaca y también es cierta la fortuna del clan de Miguel Angel Yunes Linares en Veracruz, el candidato de la coalición PAN-PRD que, en vez de dar una explicación sobre las evidencias de sus inmensos bienes, se ha dicho víctima de una guerra sucia. La fortuna de Yunes Linares es incongruente con la declaración patrimonial que hizo pública para dar la imagen de integridad, en la que detalla bienes de su esposa, pero no incluyó una residencia en Cuernavaca que, según documentos, él compró en 2007 junto con Sandra Alicia Ortega Rivas, su entonces colaboradora en el ISSSTE y quien trabajó con él desde que fue secretario de Gobierno de Veracruz. En efecto, el 1 de junio de 2007, Ortega Rivas, quien era delegada regional del ISSSTE en la zona norte de la capital de la República desde que Felipe Calderón designó a Yunes Linares director general de esa institución, contrató un crédito con el Grupo Financiero Banorte por 4 millones 192 mil 650 pesos, a pagar en 15 años, con una tasa de interés de 11.9% anual. El crédito fue destinado a adquirir una residencia, de mil 60 metros cuadrados de terreno y 357 metros de construcción, ubicada en calle Privada de Tepeyahualco 8, en el Barrio Palmira, en una de las mejores zonas de Cuernavaca, Morelos. Pero un mes después de formalizar la operación, el 10 de julio, el crédito fue liquidado a Banorte, por un total de por 5 millones 101 mil pesos,según la boleta de pago 0647761 del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Y además de Ortega Rivas, quien se presentó como “soltera” y con domicilio en la colonia Las Águilas de la Ciudad de México, firmó como acreditado Yunes Linares” casado, con domicilio en calle Serranía número 42, colonia Pedregal de San Ángel, delegación Coyoacán, México D.F., de paso por esta ciudad”. ¿De dónde obtuvo Yunes Linares 5 millones de pesos para pagar un crédito de la residencia de su colaboradora si en su declaración patrimonial sólo declaró ingresos “netos” como director general del ISSSTE por 3 millones con 90 mil pesos, a razón de 250 mil mensuales, y tenía dos cuentas bancarias con 220 mil y 528 mil pesos? Pero, según su declaración patrimonial 2008, Yunes Linares no tenía ni casa propia. Viejo operador de cañerías del PRI, es un personaje que se convirtió al PAN con el patrocinio de Felipe Calderón --y Margarita Zavala--, luego de que, siendo priista aún, operó electoralmente para él en la contienda interna de ese partido en 2005…Enlodado por la corrupción, sello de su gobierno, y saboteador junto con su partido de la reforma en la materia, Peña sedujo a la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual al reivindicar el martes 17, Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, sus derechos, justo a dos semanas de las elecciones del 5 de junio y en medio de las críticas mundiales por su política en materia de derechos humanos. Es sólo oportunismo, y la propia comunidad se dará cuenta pronto… Eso pasó con su promesa de transparentar la publicidad, de garantizar la libertad de expresión, con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes… La encuesta de El Financiero coloca a Morena con una ventaja de dos a uno al PRD para la Asamblea Constituyente, pero deberían serenarse: Es la misma encuesta que, en febrero, colocó a López Obrador en empate con Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong. Morena puede ganar, también, Veracruz y están cerradas las contiendas en Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca, Tlaxcala y Aguascalientes…