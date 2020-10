Peña implora apoyo de obispos para Del Mazo

–Se le arrodilla al cardenal Aguiar –Rechazo “Desde la fe”: Dinastías corruptas CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escena, en Los Pinos, revela la claudicación de un jefe de Estado. También la desesperación de un político en desahucio: El presidente Enrique Peña Nieto, al margen de su investidura y con la solemnidad del fiel católico, hace una reverencia ante cada uno de los obispos y les besa el anillo, símbolo de autoridad divina. Pero ante el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla y quien ambiciona suceder a Norberto Rivera en la Arquidiócesis de México, tiene una deferencia adicional: Se le arrodilla antes de besarle el anillo episcopal. El viernes 31, Peña Nieto reunió en la casa Miguel Alemán de la residencia presidencial a los obispos de las diócesis del Estado de México y de Ciudad Altamirano, Guerrero, colindante con esa entidad que el domingo 4 de junio tendrá elecciones de gobernador y cuyo candidato priista es Alfredo del Mazo, su primo, en riesgo inmenso de derrota. Testigos de lo sucedido en Los Pinos revelan que Peña Nieto mandó traer a los obispos en camionetas de lujo colmadas de regalos –arte, prendas y enseres religiosos–, y en su momento deslizó, adulador, la oferta de otros apoyos a sus necesidades: “El gobierno quiere ayudar a la Iglesia”. Sólo dos de los prelados, según asistentes, le tomaron la palabra a Peña Nieto, conocedor de los apremios terrenales: El obispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla, y el cardenal Aguiar Retes, quienes tuvieron palabras cálidas para el anfitrión, solicitante de ayuda para evitar la capitulación de su primo, que sería también la suya y del régimen. –¿Sobre qué hablaron? –le preguntaron los periodistas a Aguiar, al concluir la misa en la catedral de Tlalnepantla, ayer domingo. –Sobre el mensaje. Sobre todo lo que abordamos nosotros ahí en el mensaje, lo explicamos, lo compartimos. Estamos en un diálogo muy abierto. Y sí: La invitación de Peña a los obispos a Los Pinos tuvo que ver con el pronunciamiento emitido el jueves 30 de marzo, un día antes de la comida, y en el que pidieron honestidad y transparencia a los candidatos a gobernador, pero también hablaron de darle auxilio, desde el púlpito, a Del Mazo. Varios de los religiosos tienen aprecio por la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, quien fue catequista en Texcoco y con quien se han reunido algunos de ellos. Hasta el virtual candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha sido invitado a charlar con algunos de los prelados. Del Mazo no les gusta y a Peña no le perdonan su iniciativa a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Además de Aguiar y Chavolla, asistieron los obispos Juan Manuel Mancilla, de Texcoco; Héctor Morales Sánchez, de Nezahualcóyotl; Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, de Ecatepec; Guillermo Ortiz Mondragón, de Cuautitlán; Francisco González Ramos, de Izcalli; Guillermo Escobar Galicia, de Teotihuacán; Víctor René Rodríguez Gómez, de Valle de Chalco; Raúl Gómez González, de Tenancingo, y Juan Martínez García, de Atlacomulco. A la reunión con Peña asistieron también Maximino Martínez Miranda, de Ciudad Altamirano, Guerrero, y los obispos auxiliares de Tlalnepantla, Efraín Mendoza Cruz y Jorge Cuapio Bautista, quienes suscribieron el pronunciamiento emitido la víspera sobre honestidad de los políticos y que citó palabras del Papa Francisco en su pasada visita a México: “Un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común”. La súplica de Peña a los príncipes de la Iglesia para apoyar a Del Mazo se tradujo, dos días después de la reunión, en una durísima crítica al multimillonario despilfarro de su gobierno y el del Estado de México previo al inicio de las campañas, iniciadas este lunes, y a las “camarillas y dinastías asidas a un poder que se niegan a dejar”. “Elecciones de escándalo”, tituló el semanario ‘Desde la fe’ su editorial del domingo, que suele ser la postura de la Arquidiósesis Primada de México, donde censura que las elecciones estatales en tres estados y municipales en Veracruz costarán 4 mil millones de pesos, y desliza también una crítica velada a Peña. “La pregunta es: ¿para esto se usa el dinero del gasolinazo?”. También, sin mencionar al PRI y a Peña, el semanario de la Iglesia critica que “la manipulación, clientelismo y compra cínica y desvergonzada de votos; entrega de despensas y teléfonos celulares, así como la distribución de tarjetas y monederos electrónicos, se unen al uso electorero de programas de desarrollo social, condicionando los beneficios a cambio de copias de credenciales de elector, lo que, por cierto, es un delito”. Añade: “La población del Estado de México –donde casi la mitad vive en pobreza– se encuentra asolada por el crimen y la impunidad. Así es, la entidad que dejará la actual administración vive sitiada por hampones, y prácticamente existen localidades en virtual toque de queda. En 2016, el Estado de México fue apabullado con cerca de tres mil homicidios, y es primer lugar nacional en el índice de feminicidios”. Más: “Los mexicanos volvemos a ser testigos de elecciones caras que nos cuestionan si de verdad valió la pena una reforma estructural político-electoral, cuando los hilos de este proceso se mueven por quienes controlan millonarios recursos que avientan como migajas. Usar electoralmente el hambre, además de ser inmoral, es una de las peores faltas sociales que implican la destrucción de la democracia, poniéndola en manos de camarillas y dinastías asidas a un poder que se niegan a dejar”. “Desde la fe” concluye: “Usar la pobreza de los mexiquenses puede provocar el enojo popular, así como poner en riesgo la paz social y eventualmente la legitimidad de los resultados de los próximos comicios”. Miembros de una “camarilla y dinastía asidua al poder”, la del Grupo Atlacomulco, a Peña y a su primo Del Mazo no les fue bien con los obispos.Mudo el gobierno federal por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el jueves 23 de marzo, aparece una señal después del anuncio de que el periódico El Norte de Juárez anuncia su cierre: “La Secretaría de Gobernación reconoce la valiosa labor que ejercen los periodistas en el fortalecimiento de nuestra democracia, por lo que convoca a los gobiernos y medios de comunicación locales a trabajar juntos en el objetivo de mejorar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en las distintas regiones del país”. Palabras. Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado