Navalny acusa a Vladimir Putin de ordenar que lo envenenaran

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder opositor ruso Alexei Navalny, quien se recupera en Alemania tras haber sido envenenado con un agente neurotóxico en Rusia, acusó al presidente de su país, Vladimir Putin, de estar detrás del ataque. Los partidarios de Navalny aseguran que este tipo de ataque solo pudo haber sido ordenado a los niveles más altos, aunque el Kremlin niega cualquier implicación en el incidente.Navalny, político e investigador anticorrupción y el crítico más feroz de Putin, fue trasladado en avión a Alemania dos días después de caer enfermo en un vuelo en Rusia el 20 de agosto. Pasó 32 días hospitalizado, 24 de ellos en cuidados intensivos, antes de que los doctores determinaran que su estado había mejorado lo suficiente como para recibir el alta. A medida que su recuperación avanza ha publicado comentarios de forma habitual en internet, pero en su primera entrevista desde el ataque dijo a la revista alemana Der Spiegel que, en su mente, “Putin estuvo detrás del ataque”. “No tengo ninguna otra versión sobre cómo se cometió el crimen”, dijo en un breve extracto de la entrevista realizada en Berlín. Navalny pasó dos días en coma en un hospital de la ciudad de Omsk, en Siberia, donde los médicos dijeron que no hallaron restos de ningún veneno, antes de ser trasladado a Berlín para continuar con su tratamiento. Expertos alemanes en armas químicas determinaron que fue envenenado con Novichok, un agente neurotóxico de la época soviética, hallazgo corroborado por laboratorios en Francia y Suecia. El agente nervioso empleado en el ataque fue el mismo que, según Gran Bretaña, se utilizó para envenenar al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija en Salisbury, Inglaterra, en 2018. La canciller de Alemania, Angela Merkel, calificó el envenenamiento de intento de asesinato y ella y otros líderes mundiales exigieron a Moscú una investigación completa del incidente. Rusia se ha enojado por esos pedidos y apuntó que Alemania debe compartir los datos médicos del caso o comparar sus notas con las de los doctores rusos. Berlín apuntó que los médicos rusos deben tener sus propias muestras ya que Navalny estuvo bajo su cuidado por 48 horas. Alemania también pidió asistencia técnica a la Organización para la Prohibición de las Armas Atómicas, con sede en La Haya. La agencia ha recopilado muestras independientes del opositor para realizar análisis, pero los resultados aún no se conocen. Según los médicos alemanes, Navalny podría recuperase por completo, aunque no se descartan posibles daños a largo plazo. Spiegel dijo que Navalny estuvo bromeando y alerta durante la entrevista, aunque las manos le temblaban tanto que le era difícil beber de una botella de agua. El opositor reiteró además lo que su equipo ya había dicho antes, que tiene previsto regresar a Rusia en cuanto pueda. “Mi trabajo ahora es seguir siendo el tipo que no tiene miedo”, dijo según fue citado. “Y no tengo miedo”. (Con información de AP)