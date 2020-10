Presidente de Guatemala ordena detener a migrantes que entraron a su país

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenó detener a todo aquel migrante que haya entrado a su país de forma ilegal y violado las normas sanitarias impuestas debido a la pandemia. Luego de que la mañana de este jueves los migrantes en caravana ingresaron de forma masiva en la frontera sur de ese país, en el punto conocido como Izabal y Corinto, Giammattei señaló que no sólo violaron con su ingreso al país, sino que también en las instalaciones migratorias. "En este momento se ha dado la orden que sean detenidos en territorio guatemalteco todos aquellos (hondureños) que hayan entrado ilegalmente" al país, dijo el mandatario guatemalteco. El INM amaga con cárcel si caravana migrante ingresa a México sin medidas sanitarias Expuso que, en medio de la emergencia sanitaria, también corrompieron los protocolos de salud para el bienestar de todos los guatemaltecos. Tras el consejo de ministros, el presidente declaró el “Estado de Prevención”, en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, considerados los puntos a los que se dirigirán “los grupos que violentaron la frontera terrestre de Guatemala”. Giammattei advirtió que se bloqueará todo tránsito en el país a estas personas en su mayoría hondureños, sobre todo porque van entre ellos niños no acompañados por sus padres, y que los usan como escudos humanos al igual que las mujeres y los ancianos. Añadió que en Guatemala se respeta el derecho a migrar, pero que no se tolerará ni se permitirá el ingreso al país de personas que pongan en riesgo la seguridad sanitaria que tanto les ha costado controlar.