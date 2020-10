Ya sin medicamento contra el covid-19, Trump asistirá a un mitin el lunes

Se cancela el segundo debate con Biden

“Un evento súpercontagiador”

MADRID (Europa Press).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista que ya no toma ninguna medicación para el coronavirus y anunció que asistirá el próximo lunes a un mitin en el estado de Florida, a diez días de dar positivo. En una entrevista grabada con el experto médico de la cadena de televisión Fox News, Marc Siegel, Trump afirmó que se hizo una prueba de diagnóstico el viernes, pero que no conoce el resultado final, aunque luego aseguró que “sabía” que había sido "muy bajo en la escala (vírica) o negativo". El mandatario señaló que "probablemente" se hará otra prueba y este sábado fue anfitrión de un evento organizado en la Casa Blanca al que asistieron cientos de personas, aunque Trump les habló desde el balcón. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1315096028492820481?s=20Asimismo, la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos anunció la cancelación del segundo debate entre Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, que hubiera tenido lugar el próximo 15 de octubre en Florida ante la negativa de Trump de participar en un debate telemático. El presidente tildó de "francamente ridícula" a la comisión organizadora con la que asegura que su campaña "siempre ha tenido problemas" y explicó que le encantaría haber debatido en una localización exterior, pero no frente a un ordenador. En un comunicado, la comisión señaló que ambos candidatos accedieron a estar presentes en el debate final que se desarrollará como estaba previsto en la Universidad de Belmont de la ciudad de Nashville el próximo 22 de octubre. La semana que viene se conocerán los temas de un debate que será moderado por la periodista Kristen Welker y los organizadores especificaron que se harán previamente pruebas para detectar el coronavirus a los asistentes. Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, debatieron el pasado 29 de septiembre en un encuentro marcado por la tensión y los ataques entre ambos.El epidemiólogo, Anthony Fauci, principal autoridad científica contra el coronavirus de Estados Unidos, afirmó en una entrevista a la cadena de televisión CNBC que el evento celebrado en la Casa Blanca para la nominación al Tribunal Supremo de Amy Coney Barret hace 15 días fue un "evento súpercontagiador". Tras este evento, aparte del presidente estadunidense, varios senadores y políticos presentes, parte del personal de la Casa Blanca e incluso la primera dama, Melania Trump se contagiaron por coronavirus. Por su parte, Donald Trump dio positivo por coronavirus el pasado jueves y el viernes fue trasladado al hospital militar Walter Reed, del que volvió a la Casa Blanca el pasado lunes cuando afirmó que se encontraba "mejor que hace 20 años". El presidente aseguró que no sabe donde se contagió y dio detalles de su estancia hospitalaria en la entrevista con Fox News en la que aseguró que quería dejar el hospital "desde el primer día", aunque los médicos querían mantenerlo en observación. El mandatario volvió a elogiar el cóctel de anticuerpos Regeneron, un medicamento experimental que ingirió durante su recuperación y que ha asegurado que aprobará y otorgará de manera gratuita a los enfermos de coronavirus en el país. Además, Trump djo que donará plasma para ayudar a la recuperación de otros enfermos de coronavirus si se lo piden.