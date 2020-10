Fauci denuncia que su presencia en un vídeo de campaña de Trump no fue autorizada

MADRID (EUROPA PRESS).- El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, criticó su presencia en un vídeo de campaña del presidente Donald Trump para las elecciones del 3 de noviembre, asegurando que no se contó con su aprobación y que las imágenes están "fuera de contexto". "En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he apoyado públicamente a ningún candidato político. Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una amplia declaración que hice hace meses sobre los esfuerzos de funcionarios de salud pública", explicó Fauci en un comunicado. El vídeo fue lanzado la semana pasada coincidiendo con la salida de Trump del hospital militar Walter Reed en el que había sido ingresado tras dar positivo por coronavirus. En él se promociona la labor del presidente de Estados Unidos durante la pandemia y se ha utilizado un corte de una de las comparecencias de Fauci en el que dice textualmente: "No puedo imaginar que alguien pudiera estar haciendo más".Sin embargo, en esa cita, tomada de una entrevista para Fox News, Fauci está haciendo referencia al trabajo que realizó junto al grupo de expertos de la Casa Blanca sobre el coronavirus desde que comenzó la pandemia, explicó la cadena estadunidense CNN. "Desde el principio he estado dedicando casi todo el tiempo a esto. Estoy en la Casa Blanca prácticamente todos los días con el grupo de trabajo. Todos los días. Por lo tanto, no puedo imaginar, bajo ninguna circunstancia, que alguien pudiera estar haciendo más", dice la cita original. Por su parte, el equipo de campaña del presidente de Estados Unidos salió al paso de estas críticas, explicando que "estas son las propias palabras del doctor Fauci" con las que "elogiaba el trabajo de la Administración Trump" durante una entrevista televisada. "Las palabras pronunciadas son precisas y provienen directamente de la boca del doctor Fauci", quiso zanjar el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh.