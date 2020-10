Trump: con Biden sería la 'Venezualización” de Estados Unidos

Te recomendamos: Cancelan el segundo debate presidencial entre Trump y Biden

WASHINGTON (apro) – Donald Trump alertó a los votantes de su país de que si el próximo martes 3 de noviembre votan a favor del candidato demócrata Joe Biden, imperaría el socialismo que pondría en riesgo la estabilidad e implicaría la venezualización de los Estados Unidos. En un mensaje de su cuenta personal de Twitter, el mandatario estadunidense que busca reelegirse como candidato republicano en los comicios de noviembre, insiste en promover que Biden representa al socialismo, antítesis del capitalismo estadunidense. “Nuestro país no puede sobrevivir como una Nación Socialista, que es lo que los demócratas quieren que nos convirtamos. Estados Unidos nunca se transformará en una versión de Venezuela a gran escala. Todo el control ya le ha sido arrebatado al Joe ‘el dormilón’. ¡No dice nada!”, subraya Trump en su cuenta de Twitter. A tres semanas de los comicios presidenciales de Estados Unidos y conforme las encuestas siguen marcando una tendencia de voto favorable para Biden, el presidente de Estados Unidos fortalece su estrategia de etiquetar a su contrincante como un político socialista.Los presagios que vaticinan los sondeos respecto a la tendencia de los votantes estadunidenses han desatado la desesperación del presidente Trump, quien a través de Twitter incluso ha condenado a los estados de su país que ya podrían ser declarados a favor del candidato demócrata. “California se va al infierno, voten por Trump”, “Nueva York se va al infierno, voten por Trump”, Illinois no tiene para donde hacer, triste, ¿cierto?; voten por Trump”, escribió muy temprano el presidente por la mañana de este lunes. El inicio de esta semana marca a su vez la reactivación personal de Trump, su promoción personal para reelegirse, tras verse sometido al encierro obligatorio luego de haber dado positivo a covid-19. Este domingo por la noche su médico personal anunció que su paciente ya no es portador contagioso del coronavirus, por lo que el presidente anunció de inmediato que la tarde de este lunes 12 de octubre hará proselitismo en persona en la ciudad de Sanford, Florida.Comparar a una posible presidencia de Estados Unidos bajo Biden, con las de Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela, es para los analistas políticos en Washington un acto de desesperación de Trump ante las posibilidades de verse derrotado. Millones de estadunidenses han comenzado a sufragar de manera adelantada ya sea asistiendo personalmente a las urnas, o a través del servicio postal que es uno de los mecanismos del sistema estadunidense al cual se opone de manera rotunda el presidente Trump. La posición que tiene el mandatario respecto al voto adelantado y por el servicio postal, mantiene latente a la incógnita sobre la posición que tomará tras celebrados los comicios de noviembre si pierde ante Biden como señalan los sondeos. Trump insiste que la única manera y posibilidad de derrotarlo que tiene el partido demócrata y su candidato es con el fraude del voto adelantado y por el servicio postal, eventualidad que ya asume como el mantra de su poder para no aceptar una derrota el martes 3 de noviembre.