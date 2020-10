Trump y Biden participarán en eventos televisados en lugar de debatir

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en un evento televisado este jueves, día en el que debería haberse celebrado el debate con el candidato demócrata a las elecciones, Joe Biden, que tendrá lugar a la misma hora que otra cita en televisión que el exvicepresidente había programado previamente. Ambos eventos tendrán lugar a las 20.00 horas (hora local). La cadena NBC News acogerá al actual inquilino de la Casa Blanca, mientras que ABC News lo hará con el candidato demócrata. NBC News explicó que las pruebas diagnósticas de covid-19 muestran que Trump ya no puede contagiar. Según un comunicado enviado a la cadena por el director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), Clifford Lane, los test realizados al mandatario indican "con un alto grado de confianza" que "no propaga" el virus. https://www.proceso.com.mx/650792/caos-interrupciones-y-ataques-marcan-el-primer-debate-entre-trump-y-biden La presentadora Savannah Guthrie moderará el evento, de una hora de duración y que se celebrará a las afueras del Museo de Arte Pérez --en Miami--, en el que también participará un grupo de votantes de Florida. La moderadora y el candidato republicano estarán separados por más de 3.6 metros de distancia. La decisión de los candidatos a las elecciones de Estados Unidos llega después de que Trump rechazara participar en el segundo 'cara a cara' con Biden por la decisión de la Comisión de Debates Presidenciales de cambiar el formato tras su contagio por covid-19. Ambos acordaron posponer la cita , algo inicialmente propuesto por la campaña de Biden, pero finalmente no se alcanzó un consenso porque este cambio desplazaría la fecha del tercer debate una semana más, algo que el equipo de Biden no aceptó. El demócrata "espera participar en el debate final", programado para el 22 de octubre, aseguró su equipo. https://www.proceso.com.mx/652030/biden-apuesta-por-no-celebrar-el-segundo-debate-electoral-si-trump-continua-dando-positivo