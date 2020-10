Macron anuncia un plan contra el "separatismo islámico" en Francia

Formación de imanes en Francia

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes un nuevo plan contra el “separatismo islámico” en el país, del que se señaló como directo responsable, y por el que introducirá una ampliación de la prohibición del uso del hiyab o velo, el endurecimiento de los controles sobre las asociaciones musulmanes y modificaciones en el sistema escolar y de formación islámica. "Nosotros mismos hemos construido nuestro propio separatismo", declaró el jefe del Estado francés. "Hemos construido una concentración de miseria y dificultades y lo sabemos muy bien. Hemos creado barrios donde la promesa de la República no se ha cumplido", lamentó Macron, quien achacó parte de la culpa al "trauma" provocado por los años del postcolonialismo y al "engañoso" discurso en este sentido que algunos emplean para fomentar el "odio" contra la República. Así, el presidente francés anunció este viernes un plan cimentado sobre cuatro pilares básicos y centrados en el ámbito de los servicios públicos y la formación, comenzando por la extensión de la prohibición del tradicional velo islámico de las mujeres en las empresas privadas delegadas de servicios públicos. Asimismo, Macron anunció un endurecimiento de las medidas de control sobre las asociaciones musulmanas, que el gobierno podrá disolver si se establece que "trasladan mensajes que contravienen nuestras leyes y nuestros principios". En este sentido, "toda asociación que solicite una subvención del Estado o de una autoridad local deberá firmar un acuerdo por el que se compromete a respetar los valores de la República y los requisitos mínimos de vida en sociedad", según el presidente francés. En el ámbito escolar, Macron anunció que la "educación en el hogar" ahora estará "estrictamente limitada, en particular a los requisitos de salud". El presidente francés se declara así contrario a la tradicional opción por la que muchas familias musulmanas acaban enseñando a los niños en casa, donde la educación religiosa islámica supercede a las lecciones escolares. "Porque la escuela debe inculcar primero los valores de la República y no el de una religión; formar ciudadanos, y no fieles", manifestó. El cuarto eje de la estrategia de Macron consiste en la creación de un "Islam de la Ilustración", concebido en concordia entre las autoridades musulmanas del país y el gobierno francés, para ayudar a esta religión a estructurarse "como un socio de la República".En este sentido, Macron planteó una nueva política de formación de imanes musulmanes en Francia a lo largo de los próximos cuatro años, con certificación incluida por parte del Consejo francés para el culto musulmán. "Formaremos a nuestros imanes en Francia", aseguró el presidente, al tiempo que anunció un programa de apoyo económico a la Fundación para el Islam en Francia en los campos de la cultura, la historia y la ciencia". "Estoy pensando en particular en el desarrollo de estudios islámicos de alto nivel en la universidad. He decidido que crearemos un instituto científico de Islamología. Crearemos puestos adicionales en la educación superior para continuar el trabajo en investigación sobre la civilización musulmana", declaró. "Francia necesita una generación de imanes, pero también de intelectuales, que defiendan un Islam completamente compatible con los valores de la República", concluyó.