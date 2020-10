Los escándalos sexuales alcanzan al gobierno de Dinamarca

MADRID (EUROPA PRESS).- Las denuncias de acoso que han llevado a la dimisión del alcalde de Copenhague, Frank Jensen, se han extendido también a otros niveles de los socialdemócratas, hasta el punto de que la primera ministra, Mette Frederiksen, tuvo que salir en defensa del ministro de Exteriores, Jeppe Kofod, por una relación con una menor de edad. Jensen reconoció ante la prensa que ha acosado en varias ocasiones a mujeres durante los 30 años que lleva dedicándose a la política y la primera ministra reconoció este martes que no cree que haya hecho lo suficiente para atajar casos de este tipo como líder del partido. En las últimas horas han aumentado las voces que piden la dimisión del ministro de Exteriores por mantener una relación sexual con una becaria de 15 años del partido en 2008, cuando él tenía 34. Kofod se disculpó por este hecho y fue repudiado dentro del partido, pero ha resurgido hasta convertirse en cabeza de lista de los socialdemócratas en las elecciones europeas. Pese a los detalles que han visto la luz en estas últimas semanas, Frederiksen ha insistido ante los periodistas en que "fue un error de hace años", en un intento por defender a su ministro. "No quiero que ni el partido ni Dinamarca se convierta en un lugar donde no puedes cometer errores en algún momento de tu vida, disculparte y asumir las consecuencias", ha afirmado, según la agencia Bloomberg. La primera ministra se ha mostrado en cambio más dura con Jensen, cuya dimisión ha aplaudido. Lars Weiss ha asumido de forma temporal el cargo de alcalde de Copenhague hasta que se celebren elecciones, previstas para el 29 de octubre.