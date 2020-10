El coronavirus fue diseñado como arma biológica y liberado a propósito, acusa viróloga china

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 fue creado por el hombre en un laboratorio y es un arma biológica sin restricciones capaz de matar a gran escala, afirmó Li-Meng Yan, viróloga de la Universidad de Hong Kong exiliada en Estados Unidos, durante una entrevista en el programa Horizontes del canal español de televisión Telecinco.

"Lo que puedo decir es que sin duda fue liberado a propósito", aseguró Li-Meng Yan desde una ubicación desconocida, durante la entrevista conducida por Iker Jiménez.

En ese contexto sostuvo que el virus “estaba diseñado para atacar al ser humano, por lo que no necesitó ninguna adaptación".

La viróloga aseguró que el SARS-CoV-2 fue diseñado a partir de otros coronavirus de murciélago “que son la columna vertebral del patógeno".

Li-Meng Yan es conocida por sus declaraciones, que refutan las versiones oficiales sobre el origen del virus causante de la pandemia de covid-19, que lo ubican en un mercado de Wuhan, en China. Su postura disidente, afirma, la obligó a abandonar China.

Exiliada desde abril pasado en la Unión Americana, la especialista dio una entrevista en julio pasado a la cadena Fox News en la que aseguró que el gobierno chino estuvo enterada del nuevo coronavirus mucho antes de revelar al mundo su existencia.

En la entrevista recién difundida por Telecinco, Li-Meng Yan insistió en que el origen natural del virus no se sostiene y respondió afirmativamente a la pregunta de que el coronavirus es un arma diseñada.

"Es un arma biológica sin restricciones", enfatizó, y detalló las razones por las que piensa que fue liberado a propósito.

"Para trabajar dentro (de un laboratorio) hay que pasar por una verificación de antecedentes del gobierno, someterse a vigilancia durante todo el día y aprobar unos exámenes muy duros.

“Ningún ser vivo, excepto los humanos, pueden salir de ahí. Por lo tanto, no hay forma de que el virus haya escapado por accidente. Eso puede ocurrir en laboratorios comunes pero nuestro gobierno no es tan idiota. Es una gestión a nivel armamentístico", aseguró durante la conversación.

Li-Meng Yan detalló que el concepto “arma biológica sin restricciones” fue definido por la Academia de Ciencias Militares de China y se refiere a un tipo de armamento que permite matar a gran escala.

En el caso del virus, opera así debido a que se contagia a través del aire y del sistema respiratorio, además de su resistencia al medioambiente y su estabilidad en determinados entornos. Añadió el hecho de que las personas asintomáticas contribuyen a dispersarlo.

Además aseguró que las personas en China ya no se infectan “porque usaron hidroxicloroquina desde el principio", dijo al conductor.

“Voy a difundir el mensaje tanto como sea posible, y voy a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar”, dijo la especialista, quien formó parte del equipo de un laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Salud en la Universidad de Hong Kong.