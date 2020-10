Trump dice sentirse mucho mejor; 'no está fuera de peligro”, aclara su médico

Nota relacionada:

“No está fuera de peligro”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En un video grabado desde el hospital donde permanece tras dar positivo a covid-19, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está comenzando a sentirse mejor y espera “volver pronto”. En el video de cuatro minutos, Trump dice que "no se sentía tan bien" cuando fue ingresado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el viernes.Sin embargo, afirma que “me siento mucho mejor ahora” y asegura que “estamos trabajando duro para recuperarme”. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1312525833505058816?s=20 Trump suena un poco ronco en el video, pero parece estar de buen humor cuando dice que está luchando por los millones de personas que han tenido el virus en todo el mundo. Dijo que, aunque podría haberse quedado encerrado en la Casa Blanca para protegerse del virus, como presidente no podía estar "encerrado en una habitación de arriba". También agradece a los médicos y enfermeras que lo trataron, así como a los líderes mundiales y estadounidenses que enviaron sus buenos deseos.En una actualización sobre el estado de salud del presidente, su médico principal, Sean Conley, aseguró que es “cautelosamente optimista”, pero también señala que el presidente "todavía no está fuera de peligro". La última evaluación llegó el sábado por la noche y en ella se asegura que Trump estuvo despierto en su suite médica durante el día, haciendo negocios. Los expertos médicos sostienen que la enfermedad causada por el virus, covid-19, puede volverse más peligrosa a medida que el cuerpo responde a la infección con el tiempo. Se espera que Trump permanezca en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed durante varios días más. (Con información de AP) https://twitter.com/IvankaTrump/status/1312590918915108866?s=20