Tras primer debate, Biden aumenta a 14 puntos su ventaja sobre Trump: NBC/WSJ

WASHINGTON DC, EU (proceso.com.mx).– Joe Biden, exvicepresidente y candidato presidencial por el partido demócrata, tiene una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre el presidente, Donald Trump, en la tendencia electoral de los estadunidenses, reporta un nuevo sondeo. Como consecuencia de la conclusión del caótico debate del pasado martes 29 de septiembre entre Trump y Biden, éste último se vio beneficiado con un mayor apoyo de los electores, indica una encuesta de la cadena de televisión NBC y el diario The Wall Street Journal. Los dos influyentes medios de comunicación recogieron que con un margen de 2 a 1, los electores estadunidenses consideran que tras observar lo ocurrido en el debate, Biden tiene un mejor temperamento que Trump para ocupar la presidencia de su país. El resultado de la encuesta de NBC y The Wall Street Journal es el primero que se da a conocer luego del debate, y en medio de la hospitalización de Trump contagiado de covid-19.Este sábado por la noche, la Casa Blanca dio a conocer un fotografía tomada en la sala presidencial del hospital militar Walter Reed, donde se encuentra confinado el presidente, en la que se ve a Trump firmando un decreto y no se percibe un estado de salud precario ni grave. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1312525833505058816 El sondeo de NBC y el rotativo especializado en temas financerios que se realizó dos días después del debate presidencial, encontró que a Biden lo apoya el 53% de los electores mientras que a Trump el 39%. En comparación a otra encuesta realizada por estos dos mismos medios de comunicación, Biden tuvo un aumento neto de 8% su ventaja sobre Trump en términos del apoyo en la tendencia electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo martes 3 de noviembre. Los 14 puntos porcentuales de preeminencia de Biden ante la potencialidad de reelección de Trump exponen que a la mayoría de los electores los decepcionó la actitud del presidente en el debate, quien molesto e iracundo, no dejaba hablar a su contrincante político. En una encuesta previa y dada a conocer a principios del pasado mes de septiembre por NBC y el Wall Street Journal, el 51% de los electores manifestó su deseo de que Biden gane los comicios del 3 de noviembre, y el 43% que Trump se reelija. Mientras la popularidad del exvicepresidente se incrementó en 2% luego del debate, la del presidente de los Estados Unidos y candidato republicano se contrajo en 4 puntos porcentuales, de acuerdo con las cifras develadas con la cadena de televisión y el periódico financiero. El sondeo fue llevado a cabo entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre pasados con la participación de 800 estadunidenses adultos registrados en el padrón electoral, y tiene un margen de error de más menos 3.5 puntos porcentuales.