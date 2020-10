Nuevo sondeo da una ventaja de 16 puntos a Biden sobre Trump

WASHINGTON (apro) – A menos de un mes de las elecciones presidenciales y generales de Estados Unidos la tendencia electoral en ese país da una ventaja de 16% al candidato demócrata a Joe Biden sobre el presidente Donald Trump, revela un nuevo sondeo. El resultado de la encuesta llevada cabo por la cadena de televisión CNN y la firma SSRS, encontró que entre los posibles electores el 57% respalda la candidatura del exvicepresidente Biden, y el 41% la reelección del presidente Trump, el abanderado republicano. El sondeo llevado a cabo del 1 al 4 de este mes de octubre expone el malestar de la mayoría de los estadunidenses por el manejo que ha dado el presidente Trump a la pandemia por covid-19, y por el comportamiento que tuvo en el debate presidencial de la semana pasada. El 59% de los electores prefieren que Biden maneje la crisis sanitaria por la pandemia, frente al 38% que está conforme con lo que ha hecho Trump, quien la semana pasada se declaró contagiado del virus y en poco más de 72 horas fue dado de alta por los médicos que lo atendieron.CNN y SSRS encontraron que en la mayoría de los aspectos que se consideran esenciales para determinar la tendencia de la votación estadunidense, Biden tiene mayor apoyo que Trump para hacerse cargo de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021. El 59% considera que Biden tendría un mejor plan de salud ante el 39% que cree lo mismo de Trump. Respecto a la división racial que afecta a los Estados Unidos, el 62% sostiene que el exvicepresidente es la persona adecuada para resolver el problema y el 43 dice que Trump. Hasta en el manejo de la economía que era un aspecto en el que el presidente sostiene su plataforma de reelección, Biden se ve me más favorecido con el 50% de la tendencia del voto, frente el 48% que respalda al primer mandatario. Los 16 puntos porcentuales que da a Biden sobre Trump la encuesta de CNN y SSRS, exponen la creciente depreciación del presidente entre los electores a raíz de lo ocurrido en el debate presidencial y tomando en cuenta también a otros sondeos realizados después de ese evento.El domingo pasado la cadena de televisión NBC y el diario especializado en asuntos financieros, The Wall Street Journal, dieron a conocer su encuesta en la que la tendencia del voto daba una ventaja de 14% a Biden sobre Trump para ganar los comicios del 3 de noviembre. La cadena de televisión CNN y la firma encuestadora SSRS, recogieron que, en reacción a lo ocurrido en el debate presidencial, el 52% de los electores tienen una impresión positiva de Biden, mientras que el 39% considera lo mismo por parte del presidente. Las mujeres, quienes fueron un factor elemental para que Trump ganará los comicios presidenciales de 2016 ya que no acudieron a votar como se esperaba lo hicieran, según el sondeo de CNN y SSRS ahora serían un factor determinante para una posible victoria del candidato demócrata . El 66% de las mujeres encuestadas se declaró dispuesta a votar por Biden en los comicios del próximo martes 3 de noviembre, respecto al 32% que se inclinó por sufragar para darle a Trump un segundo mandato de cuatro años como presidente. Sobre el factor género, Trump continúa siendo favorecido por los hombres anglosajones (blancos) con un bajo nivel de educación, en septiembre pasado CNN y SSRS encontraron que el 61% de estos votantes apoyaba a Trump y en la actualidad la cifra subió a 67%. La encuesta se llevó a cabo a nivel nacional tiene un margen de error de más, menos 3.3 puntos porcentuales, y contó con la participación de mil 205 estadunidenses adultos; de entre los cuales 1001 están registrados en el padrón electoral.