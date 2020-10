El equipo de Trump insiste en que participará en el próximo debate presidencial si está "sano"

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en el próximo debate presidencial con el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, si está "sano", afirmó este miércoles Jason Miller, miembro de su campaña. "Si al presidente Trump se le permite y está sano y está preparado para ir, entonces por supuesto lo impulsaremos", dijo Miller en Fox Business. https://youtu.be/_uKhjQRhfhA El integrante del equipo de miembro de campaña de Trump agregó que mantuvo una conversación con el mandatario el martes por la noche y comentó que se encuentra "mucho mejor", tal y como ha informado la agencia de noticias Bloomberg. La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos aún considera la celebración de la cita, prevista para el 15 de octubre. Según el copresidente de la comisión, Frank Fahrenkopf, "todo" dependerá del estado de salud de Trump y de que todas las personas que le rodeen, incluyendo el equipo de la comisión, estén seguros. https://www.proceso.com.mx/652008/trump-arremete-contra-biden-es-un-chiflado-y-todo-el-mundo-lo-sabe "Va a depender de lo que los médicos digan sobre su salud, si estará a salvo no sólo él, sino también la gente le rodea", dijo Fahrenkopf, quien mostró su "preocupación" por el personal que trabajará en el debate. "Tenemos un equipo de unas 65 personas trabajando en estas cosas", declaró a CNN.consideró el martes que el segundo debate presidencial no debería celebrarse si Trump aún está infectado de covid-19. Además, aseguró que su participación en el mismo se basaría en la recomendación de los médicos a este respecto. El médico de Trump, Sean Conley, afirmó el martes que el presidente está "extremadamente bien" y "no presenta síntomas" de la enfermedad tras recibir el lunes el alta hospitalaria, que precedió a un controvertido retorno a la Casa Blanca en el que el mandatario no dudó en quitarse la mascarilla. https://www.proceso.com.mx/650792/caos-interrupciones-y-ataques-marcan-el-primer-debate-entre-trump-y-biden