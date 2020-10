Putin: trabajaremos con "cualquier futuro presidente de EU"

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su país trabajará "con cualquier futuro presidente de Estados Unidos", al tiempo que dijo que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, tiene una "grave retórica antirrusa". "Trabajaremos con cualquier futuro presidente de Estados Unidos, con la persona a la que conceda la confianza el pueblo norteamericano", afirmó Putin, en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Rossiya 24 y recogida por la agencia Sputnik. El presidente ha elogiado los esfuerzos del actual mandatario estadunidense, Donald Trump, por desarrollar las relaciones entre Washington y Moscú. Ante la pregunta sobre qué piensa de las posturas de los dos candidatos presidenciales estadunidenses en sus respectivas campañas, señaló que esa valoración le corresponde hacerla a los "ciudadanos de Estados Unidos". "Nosotros somos observadores externos, no interferimos", aseguró. Putin sustuvo, no obstante, que considera que Biden tiene "una grave retórica antirrusa" y destacó la apuesta del actual presidente Donald Trump, por desarrollar las relaciones con Rusia. Putin ofrece vacunar gratis contra covid-19 a todo el personal de la ONU "Sabemos que el presidente actual Trump ha abogado en varias ocasiones por desarrollar las relaciones ruso-estadunidenses. Por supuesto lo apreciamos", indicó. "Pero, por supuesto, no todas las intenciones de las que hablaba Trump antes fueron llevadas a cabo. Creo que esto se debe en gran medida a cierto consenso bipartidista sobre la necesidad de contener a Rusia", explicó. Putin recordó que, con Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos ha aplicado más sanciones a Rusia que durante la etapa de Barack Obama en la Presidencia. "En 46 ocasiones se tomaron decisiones respecto a nuevas sanciones o ampliación de las vigentes", afirmó.