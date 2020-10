Trump arremete contra Biden: es un chiflado y todo el mundo lo sabe

Debes leer: Irracionalidad en debates y clamor de fraude impregnan la campaña presidencial en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - A ocho días del segundo debate y con una desventaja de 16 puntos en las encuestas y a menos de un mes de la elección, el presidente Donald Trump arremetió contra su adversario, el demócrata Joe Biden al tildarlo de “chiflado”. “Ha sido un chiflado durante años y todo el mundo lo sabe", escribió el mandatario en sus redes sociales. Además, criticó a los medios de comunicación de su país. Dijo que estaban cegados con Bien y que lo protegían. “¿Notaron cómo todas las cosas negativas, como su coeficiente intelectual muy bajo, ya no se informan? ¡Noticias falsas!", puntualizó. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1313846197162070019?s=20 En la recta final de la campaña,, no ha dejado de atacar a Biden a base de tuitazos y declaraciones estruendosas, con la idea de incidir en el ánimo de los electores. Por ejemplo, el martes 6 escribió el siguiente tuit: “Los medios de Noticias Falsas (...) sólo quieren hablar sobre covid-19", A pesar del ruido mediático, las tendencias no le favorecen al actual mandatario estadunidense. Una encuesta de la CNN publicada el martes da al demócrata una ventaja a nivel nacional de 16 puntos porcentuales sobre Trump (57% de intención de voto contra 41%).