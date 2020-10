Trump: debate virtual es "ridículo", están intentando proteger a Biden

WASHINGTON (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no piensa participar en el segundo debate con Joe Biden por la decisión de la Comisión de Debates Presidenciales de cambiar el formato. En una entrevista con la cadena de televisión Fox minutos después del anuncio de la Comisión de Debates Presidenciales, Trump dejó claro su rechazo al cambio de formato. "La Comisión ha cambiado el estilo del debate y eso es inaceptable", aseguró. "Lo vencí en el primer debate. Lo vencí fácilmente", dijo en referencia al primer debate presidencial con el candidato demócrata , el exvicepresidente estadunidense Joe Biden. Trump afirmó que esperaba "vencer" a Biden "también en el segundo debate" y dejó claro que no quiere participar con el nuevo formato. "No voy a ir a un debate virtual", señaó. "No voy a perder mi tiempo en un debate virtual", subrayó.El presidente y candidato a la reelección dijo que no va a estar "sentado ante un ordenador" para debatir y añadió que eso sería "ridículo". "Están intentando proteger a Biden", argumentó. "Todo el mundo lo está haciendo", abundó. El equipo de campaña del candidato republicano confirmó en un comunicado que Trump no participará en el segundo debate y anunció que ese día estará en un acto únicamente con sus seguidores. Asimismo, criticó la "decisión unilateral" de la Comisión de Debates Presidenciales. "Que las criaturas de la ciénaga de la Comisión de Debates Presidenciales se den prisa para salir en defensa de Joe Biden cancelando unilateralmente el debate presencial es patético", dijo el director de campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado en el que aseguró que Trump dará "negativo" en múltiples test de coronavirus antes del debate. "Desdeñaremos esta triste excusa para rescatar a Joe Biden y haremos un mitin", adelantó. Por su parte, el equipo del candidato demócrata no ha mostrado reticencias por el cambio de formato en el debate y dijo que Biden "está deseando hablar directamente al pueblo americano y comparar su plan para unir al país y reconstruirlo mejor frente al fallido liderazgo de Donald Trump ante la pandemia de coronavirus, que ha dejado la fuerte economía que heredó en la peor recesión desde la Gran Depresión".