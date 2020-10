La ONU celebra el Nobel de la Paz para el Programa Mundial de Alimentos

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, celebró que este año el Nobel de la Paz fuera entregado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas que en 2019, dijo, brindó ayuda a 100 millones de personas de 88 países. “En un mundo de abundancia, es inconcebible que cientos de millones de personas se acuesten cada noche con hambre”, afirmó Guterres.Además, recalcó que a esa cifra hay que añadirle la gente que se encuentra “en el abismo de la hambruna debido a la pandemia de covid-19”. El dirigente de la ONU resaltó que “las mujeres y los hombres del PMA se enfrentan a grandes peligros y distancias para proporcionar sustento vital a los afectados por los conflictos, a las personas que sufren a causa de las catástrofes, a los niños y a las familias que no saben cuál será su próxima comida”. Por su parte, el director ejecutivo del PMA, David Beasley, dijo que los 690 millones de personas que a diario padecen hambre en el mundo tienen derecho a vivir en paz y a no sufrir ese flagelo y añadió que, con la concesión del galardón, el Comité del Premio Nobel quiso dirigir la atención mundial hacia esas personas y hacia las devastadoras consecuencias de los conflictos. “Las crisis climáticas y las presiones económicas han agravado aún más su difícil situación. Y ahora, una pandemia con su impacto brutal en las economías y comunidades está llevando a millones de personas más al borde de la inanición”, dijo. Guterres destacó que las operaciones del PMA están por encima de la esfera política y su motor de operaciones son las necesidades humanitarias. También recordó que el programa subsiste gracias a las aportaciones voluntarias de los Estados miembros de las Naciones Unidas y a las donaciones del público en general. “Esa solidaridad es precisamente la que se necesita ahora para hacer frente no sólo a la pandemia, sino a otras crisis globales de nuestro tiempo. Sabemos que amenazas actuales como el cambio climático empeorarán aún más la situación de escasez de alimentos”, dijo. Además del PMA, otros organismos de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo para la Infancia (UNICEF), las fuerzas para el mantenimiento de la paz, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los ex Secretarios Generales Dag Hammarskjöld y Kofi Annan, y el exsecretario General Adjunto Ralph Bunche, y la propia ONU han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz.