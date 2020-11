Trump presume rapidez en desarrollo de vacuna contra covid-19; evade hablar de la elección

WASHINGTON (apro).- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presumió la rapidez con la que su gobierno, en colaboración con laboratorios químicos, desarrolla una vacuna el contra covid-19, pero evitó hablar de su derrota en la elección presidencial ante Joe Biden.

“Coordinaremos la distribución de la vacuna que será aprobada muy rápido”, declaró en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en lo que fue su aparición pública en una semana.

Ante un reducido grupo de reporteros, el mandatario eludió mencionar los resultados finales de la elección presidencial, que le otorgó 232 votos del Colegio Electoral, frente a los 306 que recibió Biden, lo que lo confirma como presidente electo.

El único momento en que Trump indirectamente aludió al futuro de la presidencia, pero sin mencionar a Biden por su nombre, fue cuando reiteró que su gobierno, pese el aumento y expansión de contagios de covid-19, no aprobará el cierre y la paralización de la actividad económica.

“Idealmente nosotros no cerraremos la economía, no lo haré, este gobierno no la cerrará”, e independientemente de cualquier cosa que pase en el futuro, “y quién sabe qué gobierno será”, “puedo decirles que este gobierno no cerrará”, insistió.

El todavía primer mandatario de Estados Unidos destacó que cuando la vacuna esté aprobada y disponible, los primeros en recibirla serán los trabajadores médicos que están al frente de la lucha contra la pandemia, así como los ancianos y las personas en alto riesgo y afectados por el virus.

“La producción de esta vacuna se hizo cinco veces más rápido que la producción de la vacuna anterior, en semanas será distribuida entre las personas que se consideran de mayor prioridad” subrayó.

Trump afirmó que, una vez suministradas las primeras dosis entre la población calificada como prioritaria, disminuirá el número de hospitalizaciones por contagios de covid-19.

Y agregó que, luego de la primera etapa de la vacunación de personas prioritarias y cuando al antídoto este perfectamente certificado y aprobado, se distribuirá de manera gratuita al resto de la población estadunidense.

“No la entregaremos al estado de Nueva York hasta que lo autorice el gobernador (Andrew) Cuomo; estaremos listos para entregarla cuando nos lo diga él”, manifestó el ocupante de la Casa Blanca, en referencia al hecho de que el mandatario estatal considera riesgosa la vacuna que aquél pretende distribuir en semanas, porque no ha sido 100% probada.

Como ya es su costumbre, Trump sostuvo, sin presentar evidencias, que gracias a los trabajos de su gobierno en contener la pandemia ha habido una reducción de 85% en la tasa de mortalidad por el virus.

“La economía se ha recuperado a niveles más amplios de los que se habían pronosticado… el cierre económico cuesta 50 mil millones de dólares al día, este gobierno no cerrará. Este gobierno no va a cerrar a la economía, pero estaremos vigilantes y seremos muy cuidadosos”, agregó.

De acuerdo con el último reporte de la Universidad Johns Hopkins, que lleva una bitácora puntual de los efectos del coronavirus en el mundo, en estos momentos hay 10 millones 693 mil 733 personas infectadas en Estados Unidos y 243 mil 466 decesos.