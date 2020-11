Covid-19, a un año del primer caso: 1.3 millones de muertes, rebrotes y sin vacuna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 17 de noviembre se cumple un año del primer caso en el mundo de covid-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que posteriormente provocó una pandemia y que, hasta este martes, ha dejado más de un millón 300 mil muertes en todo el planeta.

Se trató de un hombre de 55 años que residía en Hubei, una provincia en Wuhan, la ciudad más poblada de la República Popular de China.

De acuerdo con una publicación difundida por el diario chino South China Morning Post, después de este caso el virus desconocido se propagó rápidamente.

En ese momento, se reportaron de uno a cinco contagios diarios. Para el 15 de diciembre de 2019 ya había 27 infectados en esa provincia. El 20 de diciembre ya eran 60. A finales de 2019 la cifra aumentó a 266.

Fue el 31 de diciembre cuando China avisó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la presencia de un nuevo virus y fue el 13 de marzo de 2020 cuando la prensa china dio a conocer que había identificado al “paciente cero”.

Dos días antes de esa fecha, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia.

No obstante, según medios de información locales, desde el 27 de diciembre, el médico Zhang Jixian, de un hospital de Hubei, alertó sobre la enfermedad desarrollada por este nuevo virus.

El 9 de enero se registró la primera víctima mortal del virus SARS-CoV2 causante de Covid-19. Se trató de un hombre de 61 años con patologías previas. Se dijo que se había contagiado en un mercado de mariscos de Wuhan.

Para este 17 de noviembre de 2020, la OMS había contabilizado 55 millones 204 mil 949 casos confirmados de SARS-CoV2- en todo el mundo, y ha registrado un millón 330 mil 299 víctimas mortales que desarrollaron la enfermedad covid-19.

¿Un año con Covid-19?

El 16 de noviembre de 2020, científicos del Instituto Nacional (INT) de Cáncer de Milán aseguraron que este coronavirus circulaba en Italia desde septiembre de 2019, lo cual sugiere que el virus se pudo esparcir fuera de China desde antes de lo declarado por ese país, en marzo pasado.

Según el informe, el primer paciente de Covid-19 en Italia fue identificado el 21 de febrero del año pasado en un pequeño pueblo cerca de Milán, al norte de Lombardía, por lo que los italianos sospecharon que el virus circulaba desde antes en el país, según los hallazgos publicados en la revista Tumori Journal.

Destacaron que el 11.6% de 959 voluntarios sanos inscritos en un ensayo de detección de cáncer de pulmón realizado entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 ya habían desarrollado anticuerpos contra el coronavirus antes de febrero del año anterior.

En otro estudio denominado “Detección Inesperada de Anticuerpos contra el SARS-CoV2 en el periodo pandémico en Italia”, elaborado por la Universidad de Siena, se realizaron pruebas de anticuerpos y registraron cuatro casos identificados desde la primera semana de octubre de 2019 que también dieron positivo a anticuerpos que neutralizan el virus, lo cual demostró que se contagiaron en septiembre, dijo a Reuters el coautor del estudio, Giovanni Apolone.

Indicó que en marzo informaron sobre un número más alto de lo habitual de pacientes con neumonía grave y gripe en Lombardía durante el último trimestre de 2019, lo cual también es una señal de que el virus circulaba desde antes de lo notificado.

El periódico estadunidense The New York Times publicó, en junio pasado, que la cúpula del Partido Comunista no supo sino hasta después sobre el nuevo virus y sus efectos devastadores porque soldados locales de Hubei y Wuhan se lo ocultaron, por temor a represalias.

Citó el caso del médico Li Wenliang, quien el 30 de diciembre de 2019 alertó a sus colegas en un grupo de WhatsApp que en el hospital donde trabajaba habían puesto en cuarentena a siete personas por haber estado en un mercado local de Wuhan porque habían sido diagnosticados con una enfermedad similar al Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS ).

El 3 de enero de 2020, junto con otros siete médicos que alertaron sobre el nuevo virus, fueron acusados de hacer comentarios falsos que perturbaron severamente al orden público y los amenazaron de ser llevados ante la justicia si continuaban con estas conductas, según el diario estadunidense.

Li Wenliang se contagió tras tratar a una mujer con glaucoma. Al día siguiente fue hospitalizado, después llegó a terapia intensiva,y después de que se supo su historia, el 6 de febrero falleció en el Hospital de Wuhan, cuando ya había 25 mil infectados y cerca de 500 muertos en esa región.

Los avances sobre Covid-19

Hasta el 12 de noviembre, la OMS había reconocido 164 estudios sobre vacunas contra el Covid-19, en fase preclínica; 48 en fase clínica, con pruebas en humanos y 10 en la fase 3, previa a la comercialización.

Estas son Moderna (Estados Unidos), BioNTech/Pfizer (Alemania/Estados Unidos), Instituto Jenner de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Janssen y Johnson & Johnson (Estados Unidos), Novavax (Estados Unidos), Bharat Biotech (India), Sinovac (China), Sinopharm (China), Gamaleya Research Institute (Rusia-Sputnik V), Cansino Biological (China).

Se espera la disponibilidad de una vacuna efectiva y segura para la mitad del año 2021, según expertos citados por BBC Mundo.